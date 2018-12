Lascia le figlie a casa sole ma viene fermato per guida in stato di ebrezza

Halloween - io papà cattolico faccio bene a Lasciare che le mie figlie lo festeggino? : di Derek Arriva Halloween una festa esplosa sulla spinta delle serie TV americane e soprattutto delle grandi aziende di marketing che ne hanno fatto un vero e proprio evento commerciale. Chi come me è nato negli anni 70 ha avuto il suo primo incontro con questa tradizione all’inizio degli anni 80 quando è uscito il film E.T. dove i protagonisti portano a spasso per il quartiere il piccolo alieno nascondendolo sotto un lenzuolo. Negli anni ...