L’amica Geniale – Seconda puntata di martedì 4 dicembre 2018 – Trama | anticipazioni

“L’amica geniale” ci ha toccato l’anima. Anche in tv : Quando un libro ha colpito nel profondo milioni di lettori, succede spesso che il passaggio dalle mani allo schermo faccia storcere il naso a più di qualcuno. La trasposizione, televisiva o cinematografica che sia, si lascia sempre dietro una scia di indecisi, scontenti, delusi. È complesso trasferire la magia di un libro in una scatola. “L’amica geniale” (dal 27 novembre su RaiUno) c’è riuscito. Ha saputo dare una voce, un volto e i colori ...

Rocco Schiavone e Il Cacciatore sbarcano negli USA - dopo L’amica Geniale nuovo successo delle serie Rai all’estero : La serialità italiana sta vivendo un periodo decisamente d'oro. dopo L'Amica Geniale, altre due fiction nostrane si preparano al debutto estero: Rocco Schiavone e Il Cacciatore. Come riporta Variety, le due produzioni di Rai Fiction hanno stretto diversi accordi per consentirne la distribuzione in territorio internazionale. Nel particolare, la fiction con Marco Giallini (giunta alla seconda stagione, con un terzo ciclo di episodi in ...

Chi è Elena (adolescente) de “L’amica geniale”. Margherita Mazzucco - tutto sull’attrice : Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia e la messa in onda negli Stati Uniti, la storia d’amicizia tra Lila (Ludovica Nasti da bambina e Gaia Girace da adolescente) ed Elena (Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco) è arrivata Italia per emozionare anche il pubblico nostrano. Coprodotta da Hbo, Rai Fiction e Timvision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango – la serie tv ha ha avuto ...

Chi è Lila (adolescente) de “L’amica geniale”. Gaia Girace - tutto sull’attrice : Il ruolo che le è stato assegnato sembra ritagliato apposta per lei. Gaia Girace, la giovanissima attrice scelta per interpretare Lila Cerullo da adolescente nella serie di Rai 1 tratta da “L’amica Geniale” di Elena Ferrante, è molto simile a come milioni di lettori hanno immaginato il personaggio leggendo il romanzo. Come richiesto da Elena Ferrante, la ragazza non è un’attrice professionista e il suo primo lavoro è stata proprio la fiction di ...

Chi è Saverio Costanzo - il regista de ‘L’amica Geniale’ e figlio di Maurizio : Prima della messa in onda l’hashtag #LAmicaGeniale era trend topic di Twitter da ore e il giorno successivo alla prima puntata è arrivata la conferma dai dati di ascolto: ‘L’Amica Geniale’, l’attesissima serie in 8 episodi di Raiuno tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante, è un successone. Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, ovvero Lenù e Lila, le due giovani protagoniste, hanno incollato alla tv oltre 7 milioni di telespettatori ...

L’amica Geniale - per me è proprio una figata! Ma si poteva essere più innovativi : Piace. Piace a tutti, dai 10 ai 90 anni. Al di là dei gap generazionali. “Papà, torna a casa presto per vedere insieme L’Amica Geniale”, miagola al telefono Beatrice, 10 anni, al padre Carmine. Io torno in tempo e trovo mia madre, 83 anni, inchiodata davanti al televisore per la prima puntata in onda su RaiUno: “Ma non l’avevi già vista al cinema la serie, proiezione speciale, il mese scorso?”, le dico. “E’ bellissima. La voglio rivedere. Per ...

L’amica Geniale - trame del 27 novembre Le bambole e I soldi : anticipazioni : Quando L’amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un’amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant’anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, ...

Boom di ascolti per L’amica Geniale : il comunicato Rai e i ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato alla serie : La Rai ha dimostrato in questi due anni che la qualità paga e non è vero che il pubblico è ormai assuefatto a trash e polemiche. Lo ha dimostrato con L’Amica Geniale ieri sera ma lo ha dimostrato portando la danza classica, l’arte e il teatro in prima serata e sempre con ottimi risultati. La serie e produzione internazionale firmata alla regia da Saverio Costanzo è solo una ciliegina che si posiziona su una torta che tutti hanno ...

L’amica Geniale : un prodotto per niente televisivo che potrebbe cambiare la TV : L'Amica Geniale - Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio Considerato il grande successo ottenuto ieri sera dalla prima puntata de L’Amica Geniale, ci troviamo dinanzi a due possibilità. La prima è che il pubblico della TV generalista stia cambiando, che stia allargando i propri confini, apprezzando prodotti di nicchia, andando oltre il suo solito modo di stare davanti al piccolo schermo. La seconda è che la totale e martellante promozione ...

L’amica Geniale recensione - episodi 1 e 2 : il potere dell’istruzione : L’amica geniale, recensione prima puntata: quando studiare era un privilegio Boom di ascolti per la prima puntata de L’amica geniale andata in onda ieri sera su Raiuno. I primi due episodi della serie tratta dal best-seller di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo sono stati seguiti da una media di 7.092.000 telespettatori pari al 29,3% di share. Il film non ha deluso le aspettative del pubblico perchè è rimasto fedele al ...

I maschi fragili e violenti delL’amica Geniale di Elena Ferrante : aspettando il “ricchione” Carracci : La violenza degli uomini sulle donne e degli uomini sugli uomini più fragili è il filo rosso che lega la tetralogia de "L'amica geniale" di Elena Ferrante alla serie televisiva trasmessa da Rai Uno. Un legame che diventerà ancora più profondo quando il figlio di Don Achille, Alfonso Carracci, sarà disprezzato in quanto omosessuale.Continua a leggere

