L’Amica Geniale 2 ci sarà: confermata la seconda stagione, quando va in onda

: “L’emancipazione sociale passa attraverso l’educazione” domenica abbiamo ammirato le piccole protagoniste de L’Amic… - chetempochefa : “L’emancipazione sociale passa attraverso l’educazione” domenica abbiamo ammirato le piccole protagoniste de L’Amic… - Corriere : Nel giorno in cui tutti parlano de 'L'amica geniale' ci è capitata sotto gli occhi questa foto. Vanessa, 7 anni, e… - HuffPostItalia : L'Amica Geniale conquista tutti: 'Due bimbe attrici non professioniste hanno distrutto la carriera di tanti attori' -

(Di martedì 4 dicembre 2018) L’AMICA2 CI. Con l’ultima puntata inmartedì 18 dicembre 2018 si concluderà la primadella fiction di Rai 1 e HBO. E già tutti si stanno chiedendo se la serie verrà rinnovata o si chiude qui. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora.2 cilaHBO e Rai hanno rinnovato la serie tv2, come hanno annunciato poco fa Casey Bloys (presidente di HBO Programming) e Fabrizo Salini (AD Rai). La primadella serie da otto episodi è stata tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante, primo volume della saga in quattro parti pubblicata negli Stati Uniti da Europa Editions e in Italia da Edizioni E/O. Lainvece basata sul secondo libro della quadrilogia della Ferrante, dal titolo Storia del nuovo cognome.«Siamo entusiasti che la ...