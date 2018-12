Lamezia Terme | niente soldi per la stabilizzazione | 500 dipendenti ex Lsu-Lpu occupano i

Protesta dei lavoratori a Lamezia Terme - linea tirrenica bloccata : Circa 4500 precari calabresi chiedono al governo nazionale un tavolo di confronto per arrivare alla loro stabilizzazione

Lamezia : scontro tra due auto su via delle Terme - una finisce fuori strada e sfonda recinzione casa funeraria : Lamezia Terme - Incidente tra due auto in via delle Terme questa mattina. Per cause ancora in corso d'accertamento, dopo lo scontro tra una Ford e una Volkswagen Golf, quest'ultima, a causa dell'...

Allerta Meteo Calabria : domani martedì 27 Novembre scuole chiuse a Lamezia Terme : Le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido comunali di Lamezia Terme resteranno chiusi nella giornata di domani. Un’ordinanza in tal senso e’ stata emessa dal presidente della Commissione prefettizia che gestisce il Comune, Francesco Alecci, in considerazione dell’Allerta Meteo “arancione” diramata dalla Protezione civile della Regione Calabria. In base all’Allerta si prevedono “precipitazioni da ...

«Con la Cina inoltre è in via di definizione l'avvio un nuovo collegamento diretto aereo da Lamezia Terme a partire dal prossimo mese di ... : ... al termine di una riunione operativa con il Vicepresidente della Giunta Francesco Russo e una serie di dirigenti della Regione, il ministro consigliere per l'economia e commercio dell' Ambasciata ...

'Ndrangheta : 24 arresti a Lamezia Terme. C'è anche ex deputato Galati : Nell'operazione 'Quinta Bolgia' a Catanzaro condotta dalla Finanza, oltre al non più parlamentare di centrodestra, sono coinvolti anche funzionari pubblici legati al mondo della sanità. Sequestrati ...

'Ndrangheta : 24 arresti a Lamezia Terme - c'è anche ex deputato Galati : Nell'operazione 'Quinta Bolgia' condotta dalla Finanza oltre al non più parlamentare di centrodestra sono coinvolti anche funzionari pubblici legati al mondo della sanità. Sequestrati dieci milioni di ...

Lamezia Terme. Ai domiciliari l’ex deputato Pino Galati : La Guardia di Finanze ha eseguito in Calabria 24 ordinanze di misure cautelari a Catanzaro e Lamezia Terme. Si tratta

‘Ndrangheta - 24 arresti a Lamezia Terme : funzionari pubblici e anche ex deputato : Terremoto giudiziario a Lamezia Terme. Stamattina, all’alba, sono stati arrestati mafiosi, pubblici amministratori e politici. In totale entiquattro sono le persone destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro. L’operazione si chiama “Quinta Bolgia” ed è condotta dalla Guardia di finanza che ha sequestrato beni per dieci milioni di euro. Dodici indagati sono finiti in carcere e ...

Avaria al motore per aereo Lamezia Terme-Roma : atterraggio d’emergenza : atterraggio di emergenza per aereo sulla rotta Lamezia Terme–Roma: questa mattina, dopo il decollo avvenuto alle 06:35 il velivolo AZ1162 con a bordo 179 passeggeri ha registrato un’Avaria al motore ed è stato costretto a rientrare nello scalo di Lamezia. Scattato immediatamente il piano d’emergenza: la torre di controllo dell’aeroporto internazionale ha allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco e sono stati ...

Lamezia Terme - M5S convoca conferenza stampa su elezioni - : ...30, presso il suo ufficio territoriale di Lamezia Terme, al numero 19 di corso Nicotera, una conferenza stampa per illustrare la linea politica del Movimento 5stelle rispetto alle prossime elezioni ...

Lamezia Terme - ritiro squadra basket; Ferro - FDI - : "Sconfitta Stato" - : ... ancor più grave in un territorio in cui lo sport rappresenta una delle poche alternative offerte ai giovani per sfuggire al disagio e alla pericolosa attrattività dei contesti criminali". Così il &...

Maltempo Calabria : nuova esondazione a Lamezia Terme - nella zona della tragedia del 4 ottobre : Una nuova ondata di Maltempo ha colpito questa mattina la Calabria, e in particolare la provincia di Catanzaro, l’area del Lametino, già devastata dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione sulla SS18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha coinvolto anche alcune aziende: sul posto la ...

Maltempo : nuova esondazione a Lamezia Terme dove morirono mamma e due bimbi : Una nuova ondata di Maltempo ha investito questa mattina la provincia di Catanzaro, e in particolare l’area del Lametino, già duramente colpita dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Allagamenti e disagi alla circolazione si sono registrati, in particolare, sulla strada statale 18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha ...

Maltempo Lamezia Terme - trovato il cadavere del bimbo disperso : Il corpicino di Nicolò era sepolto sotto una spessa coltre di detriti e terriccio . Il ritrovamento del corpo del bambino è arrivato dopo otto giorni di incessanti ricerche . Il bambino si trovava in ...