Lady Gaga ha condiviso il primo video delle prove di Enigma | la sua residency a Las Vegas

Madonna contro Lady Gaga - ancora : tra accuse di imitazione e gelosie sarebbe ora di finirla con gli infantilismi : Nel momento di maggior successo di pubblico e critica per la Germanotta, la Ciccone torna all'attacco: Madonna contro Lady Gaga, lo schema si ripete, ancora e con le stesse modalità. La Regina del Pop, in attesa di tornare sul mercato con un nuovo album di inediti a cui sta lavorando in Portogallo, ha pensato bene di tornare a scagliarsi contro la più accreditata delle sue eredi: musicista, cantautrice, performer, attrice e attivista per i ...

Su Twitter una boyband coreana è più famosa di Lady Gaga e Ariana Grande : LOS ANGELES, CA – NOVEMBER 15: Korean K-pop band ‘BTS’ are seen at ‘Jimmy Kimmel Live’ on November 15, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images) Altro che ristoranti di dumpling cinesi, siamo nel bel mezzo di un’invasione K-pop sudcoreana e pochi (sopra i 20 anni) in Italia se n’erano accorti. Bastava dare un’occhiata ai trend topic su Twitter fino a poche ore fa per ...

Lady Gaga e Katy Perry nemiche-amiche? Rivelazioni e smentite dopo il caso Kesha vs Dr. Luke : Lady Gaga e Katy Perry hanno vissuto un lungo periodo di rivalità a causa della contemporanea ascesa nella scena musicale pop americana. Che fosse pompata dai media o autentica, la contrapposizione tra le due c'è stata innegabilmente, ma negli ultimi anni è stata molto mitigata da dichiarazioni di stima e affetto reciproche. La questione è però tornata d'attualità venerdì 30 novembre, quando è trapelato in rete un estratto da una vecchia ...

Il femminismo di Lady Gaga chiama in causa gli uomini : “Molestare era la regola - ora unitevi a noi” : Ormai consacrata tra le grandi dive di Hollywood dopo il successo mondiale di A Star Is Born, Lady Gaga è sulla copertina di The Hollywood Reporter insieme a grandi attrici come Nicole Kidman, Glenn Close, Kathryn Hahn, Regina King e Rachel Weisz per un numero intitolato "Forza nella vulnerabilità". THR ha voluto dedicare l'ultimo numero dell'anno alla forza delle donne, che emerge più evidente che mai dal racconto delle loro fragilità, in ...

Lady Gaga : "A 19 anni ho capito che esser molestate nel mondo della musica è una regola - non un'eccezione" : "Quando a 19 anni ho iniziato a muovermi nel mondo della musica ho capito che entrare in uno studio di registrazione e rischiare di essere molestata sarebbe stata la regola, e non un'eccezione". In un'intervista a The Hollywood Reporter, Lady Gaga ha parlato a cuore aperto delle molestie subite da giovanissima, e del fatto che avrebbe voluto rivelarle prima, per far sapere a tutti la condizione in cui attrici e cantanti vivono da anni.Nel mondo ...

Chiara Ferragni e Fedez - le prime parole del figlio Leone : “Ha detto Lady Gaga?”. E i due scoppiano a ridere : In una serie di video su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato i progressi nella crescita del figlio Leone. “Sta iniziando a dire le prime parole” ha spiegato il rapper milanese. Poi la coppia, con ironia, si è domandata se al posto dei tradizionali “mamma” e “papà” il bambino non avesse pronunciato le parole “Lady Gaga“. Video Instagram/Fedez L'articolo Chiara Ferragni e Fedez, le ...

Emma Marrone/ Video - duetto con Antonino : versione pazzesca di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper - IlSussidiario.net : Emma Marrone duetta con Antonino Spadaccino sulle note di Shallow come Lady Gaga e Bradley Cooper: il Video spopola sui social.

Lady Gaga e Bradley Cooper : la loro “Shallow” non si smuove dalle prime posizioni delle chart : "In the sha-ha-sha-ha-llow" The post Lady Gaga e Bradley Cooper: la loro “Shallow” non si smuove dalle prime posizioni delle chart appeared first on News Mtv Italia.

Un duetto di Lady Gaga e Bono degli U2 in palio per beneficenza - come partecipare e incontrare le due star : Un fortunato o una fortunata benefattrice potranno vincere un inedito duetto di Lady Gaga e Bono degli U2. E non sarà semplicemente una canzone composta dalle due superstar americane, ma perfino ispirata dal vincitore del premio, messo in palio dalla fondazione RED di Bono. Un brano originale e dedicato a chi lo ispirerà è ciò che i due artisti hanno voluto regalare alla persona che risulterà fortunata vincitrice di una campagna di raccolta ...

La potente cover di Don’t Let Me Be Misunderstood di Lady Gaga col trombettista Brian Newman (audio e testo) : Potrebbe finire anche nella scaletta delle sue residency a Las Vegas del prossimo anno, la cover di Don’t Let Me Be Misunderstood di Lady Gaga: una versione potente e intensa quella interpretata dalla popstar del classico di Nina Simone, per l'album Showboat del trombettista Brian Newman. La cantante newyorchese, ora attrice dopo il debutto cinematografico col film record di incassi nel mondo A Star Is Born, ha inciso insieme all'amico ...

Lady Gaga assiste un’anziana ricoverata e canta per lei - la star volontaria per gli sfollati di Malibu (foto) : A guardare le immagini in cui Lady Gaga assiste un'anziana ricoverata e canta per lei, portandole conforto al capezzale, verrebbe da pensare che tutte le altre star possano solo prendere esempio. Mentre i divi italiani si dilettano a sfasciare supermercati in diretta Instagram per poi annunciare che di quel cibo "faranno beneficenza", altrove le popstar sono sempre più impegnate politicamente, si battono per i diritti civili delle minoranze ...

Lady Gaga volontaria per la Croce Rossa dopo l’incendio : Tante le star di Hollywood ad aver perso le case tra le fiamme che hanno devastato la California. Tra queste anche la popstar, Lady Gaga che dopo essersi messa in salvo dal rogo che ha avvolto la sua villa di Malibu, ha deciso di mettersi al servizio degli altri. Con una pila di cartoni della pizza in mano si è presentata in un rifugio allestito dalla Croce Rossa alla Pacific Palisades High School per distribuirla a chi era stato accolto dopo la ...

Lady Gaga - volontaria dopo l’incendio : pizze - caffé e una canzone speciale : In Alexander McQueenAlexander McQueenIn Alexander McQueenIn GivenchyIn Givenchy Haute CoutureI gioielli BulgariIn Armani PrivéArmani PrivéIn Armani PrivéGli orecchini ChopardIn Valentino Haute CoutureValentinoIn Valentino Haute CoutureGli orecchini Choparddopo averla vista in versione attrice nel film A Star Is Born, Lady Gaga stupisce ancora e veste i panni della volontaria. Stavolta, però, niente set o macchine da presa: la popstar americana ...

Lady Gaga : «Ally di A Star Is Born mi ha cambiato la vita» : «A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del filmLady Gaga fatica a scrollarsi di dosso il personaggio di Ally. Ma rimanere attaccata alla cantante insicura ...