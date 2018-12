optimaitalia

: L’accensione dell’albero di Natale di Milano City Life con Bianca Atzei ed Irama il 5 dicembre… - OptiMagazine : L’accensione dell’albero di Natale di Milano City Life con Bianca Atzei ed Irama il 5 dicembre… - sje464 : Il Natale a Bari comincia con San Nicola: il 6 dicembre l'accensione dell'albero in piazza del Ferrarese - umbriandream : RT @UmbriaTourism: L'accensione dell'Albero di Natale più famoso d'Italia avverrà come da tradizione il 7 dicembre: in quest'edizione, sara… -

(Di martedì 4 dicembre 2018)La cerimonia di accensione dell'albero didivedrà tra i protagonisti anche due ospiti musicali. Sarannoedad animare la serata con la loro musica.L'appuntamento è per domani pomeriggio, mercoledì 5 dicembre, alle ore 17.30. Averrà presentato ed accesso il primo albero didotato di intelligenza artificiale, sponsorizzato da Huawei. L'evento si terrà in piazza Tre Torri a. Alla cerimonia di accensione dell'albero ci sarò Rudy Zerbi, discografico italiano e docente di Amici di Maria De Filippi, conduttore anche di un programma radiofonico: a lui spetterà il taglio del nastro.Due, poi, le esibizioni degli ospiti musicali. Alla già vociferata cantante, si aggiunge il cantautore, fresco del rilascio del nuovo disco di inediti, Giovani, che segue il successo dell'Ep d'esordio Plume. Vincitore in ...