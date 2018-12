La vita in un attimo nel video di Hola I Say di Marco Mengoni feat Tom Walker | 3°

optimaitalia

(Di martedì 4 dicembre 2018)Neldi(I Say) di. Tomè racchiuso il messaggio del brano che l'artista di Ronciglione ha scelto come terzo estratto da Atlantico, suo ultimo disco di inediti. La clip dedicata al brano riporta anche la presenza di Tom, con il qualeha collaborato per la seconda resa diche è presente nel disco anche nella versione a una sola voce. Il brano è stato già presentato dal vivo e in anteprima nel corso del concerto di Tomal Fabrique di Milano, che l'artista britannico ha tenuto il 21 novembre scorso.è stato anche suo ospite a Berlino, dopo un botta e risposta sui social nei qualiaveva into il suo collega a partecipare al concerto. Atlantico, che ha raggiunto il mercato dal 30 novembre scorso, è stato invece presentato con un lungo Festival che ha coinvolto anche altri artisti. I ...