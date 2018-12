La visita del ministro cinese al Kilometro Rosso | «Porte aperte»

Esperto della NASA : “Gli alieni potrebbero aver già visitato la Terra” ma potrebbero essere così evoluti che noi li stiamo cercando nel modo sbagliato : Gli alieni stanno camminando in mezzo a noi? Possibile, secondo uno scienziato della NASA che ha dichiarato che la vita aliena potrebbe aver già visitato la Terra. Silvano P. Colombano, che lavora nell’Intelligent Systems Division della NASA, crede che potremmo aver perso tutto questo perché la vita aliena potrebbe essere molto diversa dall’umanità a cui siamo abituati sulla Terra, la cui vita è basata sul carbonio. Ritiene anche che l’idea ...

visita di Mattarella a L'Aquila - Il Presidente sarà accolto da 800 bambini nati nell'anno del sisma : L'Aquila - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Visita all’Aquila il prossimo 6 dicembre, a quatto mesi dal decennale del sisma, per presenziare la Festa della Rinascita, promossa in occasione della solenne riapertura al culto della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, gravemente danneggiata nel terremoto del 6 aprile 2009, sarà nel capoluogo abruzzese a partire dalle ore 10,30, insieme ad alti rappresentanti del ...

Tredici associazioni in piazza contro la visita del ministro Fontana a Trento : Trento . Una grande mobilitazione di associazioni contro la presenza a Trento del ministro Lorenzo Fontana e del senatore Simone Pillon invitati oggi all'apertura del Festival della famiglia 2018. In ...

Xi Jinping arriva a Buenos Aires per il 13° Vertice del G20 e una visita di Stato in Argentina : Ha espresso la volontà di guidare la nave dell'economia mondiale verso un mare più grandioso insieme alle varie parti tra cui l'Argentina e con uno spirito di partnership di aiuto reciproco.

“I mestieri dello sport” : la Revivre Axopower Milano fa visita alla scuola Oriani – Mazzini : Passione, educazione e studio per diventare campioni nello sport: Giani, Berti e Rampazzo raccontano agli studenti la loro esperienza Ritorno a scuola per la Revivre Axopower Milano. Anche per la stagione 2018-2019 per la società del presidente Lucio Fusaro ripartono i progetti, promossi in forte collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, in cui sono previsti visite ed attività presso le scuole del territorio. Nella ...

visita del vescovo Giuseppe Piemontese. "Operiamo per un fine comune" : Come annunciato , nella mattinata di giovedì 29 novembre monsignor Giuseppe Piemontese, vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia ha incontrato il questore di Terni Antonino Messineo e il personale ...

Opera Metropolitana del Duomo reintegra otto dipendenti. Gestione completa del flusso visitatori ora sotto Opera Civita : Tutte persone di Siena e provincia quindi tutta economia che gira e ricade sul territorio'. Quindi, scusi, che significa la sua dichiarazione ' l'Opera del Duomo torna senese' apparsa sulla stampa ...

Liu He visita la Germania e presenzia al summit di Amburgo dell' ottavo Forum Cina-Europa : Nel suo discorso rilasciato al summit di Amburgo, Liu He ha illustrato l'attuale situazione dell'economia cinese e le sue prospettive di sviluppo, sottolineando che la Cina e l'Europa salvaguardano ...

'Storica' visita del presidente del Ciad in Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Angelo Di Ianni - dal Canada in visita ad Arquata del Tronto - con Anfe Marche : Ieri mattina la visita ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) – uno dei centri più colpiti dai terremoti dell’agosto e ottobre

Spagna - aspettative per la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping : Il direttore del centro per l'economia globale e la geopolitica di ESADE, Javier Solana, ha affermato: "auspico che Cina e Spagna possano raggiungere consensi sulle questioni internazionali. Per ...

Regione : è proseguita anche oggi la visita del ministro Li Bin in Calabria : proseguita anche oggi la visita in Calabria del ministro consigliere per l'economia e commercio dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese Li Bin. Dopo gli incontri di ieri in Cittadella che lo hanno visto impegnato in una riunione operativa con il Vicepresidente della ...

Commissione Ambiente della Camera in visita a Norcia : E' segno di maturità politica - ha concluso - fare in modo che le istituzioni continuino a gestire in sinergia queste problematiche che interessano una parte importante dell' Italia".

Picchiarono un migrante a Piazza Armerina durante la visita del Papa : Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Enna con l'accusa di aver aggredito un migrante durante la visita del Papa a Piazza Armerina lo scorso 15 settembre. Nei confronti dei tre indagati il ...