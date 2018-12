La sua era alla Lazio e l’interesse del Milan | Milinkovic-Savic affronta l’argomento

Anche la Svizzera ha ora la sua legge contro l'omofobia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Barbara D'Urso potrebbe condurre la sua 'Domenica Live' in prima serata : C'è ancora grande incertezza sui programmi che Mediaset proporrà al suo pubblico nei primi mesi del 2019: fatta eccezione per l'Isola dei famosi e pochi altri confermati format, ancora non si sa quale sarà il reality che la rete manderà in onda in primavera (cioè dopo la fine di quello condotto da Alessia Marcuzzi). Il giornalista Davide Maggio, tramite il suo sito, ha anticipato che gli addetti ai lavori starebbero seriamente pensando di ...

Volontaria rapita in Kenia - Moavero : 'Italia attende la sua rapida liberazione' : Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ricevuto oggi alla Farnesina il vice presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto. LEGGI ANCHE ...

Banksy ti vende una sua opera originale a due sterline (se ne indovini il peso) : Alla luce degli oltre due milioni di sterline di quotazione che la sua Girl with Baloon ha raggiunto dopo l’autodistruzione post-asta, quando potrebbe costare una statua firmata Banksy che raffigura un barcone stracolmo di migranti? Due sterline, ovvero 2,25 euro. Ma a una condizione. Attraverso il proprio profilo Instagram, il celebre street artist ha deciso di offrire a un prezzo del tutto simbolico una delle sue opere provenienti da ...

La sua pancia cresceva sempre di più e credeva fosse a causa della birra - poi la scoperta shock : era un tumore da 31 chili : Mangiava tanto e beveva birra, dunque ha pensato per diverso tempo che la sua pancia crescesse a vista d’occhio proprio per quello. Ma è bastato qualche sospetto e qualche visita più approfondita per capire cosa gli stesse accadendo. Anche perché, mentre il ventre cresceva, braccia e gambe dimagrivano sempre di più. Hector Hernandez, californiano originario di Downey, ha scoperto quattro mesi fa di avere nello stomaco un tumore di 31 ...

Pd - il punto più basso della sua storia : crisi nera - ha più candidati che iscritti : E qui si fa la storia della politica. Una storia che ovviamente nessuno del Pd ha voglia di raccontare. Ieri, infatti, il problema si è nuovamente posto. Nel Lazio si teneva il secondo turno delle ...

Addio a nonno Mariano : la sua storia ha commosso l'Italia intera : L'anziano era stato costretto ad abbandonare la casa in cui viveva da sempre alle porte di Palermo, contro la sua volontà...

Portobello - stasera nella rubrica 'fiori d'arancio' un ragazzo gay cercherà la sua anima gemella (Anteprima Blogo) : stasera in prime time su Rai 1 andrà in onda la quinta e penultima puntata di Portobello condotto da Antonella Clerici. Come vi abbiamo già riferito nelle nostre anticipazioni, saranno tanti gli inserzionisti ad entrare nello studio per i loro appelli da realizzare.Fra le rubriche, tornerà anche la rubrica che tratta di sentimenti intitolata Fiori d’arancio, in cui il protagonista sarà un ragazzo che, TvBlog anticipa, sarà intento a ...

Paolo Bonolis - risveglio incubo : ascolti - 'la sconfitta più clamorosa della sua carriera' - umiliato da Insinna : Lo show di beneficenza di Raiuno meglio di Scherzi a parte . Continua la crisi di ascolti per Paolo Bonolis e per Mediaset , che perde anche lo scontro con Flavio Insinna e i suoi Prodigi nella prima ...

Eto'o omosessuale? Incarcerato per diffamazione giornalista camerunese : Secondo il World Press Freedom Index 2018 di Reporters sans Frontiers, il Camerun è al 129esimo posto su 180 Paesi del mondo per libertà di stampa. Almeno cinque giornalisti risultano attualmente ...

Disfunzioni sessuali femminili : cosa sono e come superarle : Le Disfunzioni sessuali femminili sono dei disturbi di natura psicologica che investono la sfera sessuale delle donne. Si tratta di problemi che spesso vengono ignorati, ma che mettono a rischio la salute psicologica e il benessere di moltissime donne. Imparare a riconoscere le Disfunzioni sessuali femminili è il primo passo per imparare a combatterle e a vivere pienamente e senza tabù il sesso, per una vita felice e completa con il proprio ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia contro la sua bestia nera. Vincere con la Lituania per avvicinare la Cina : Vincere contro la propria bestia nera per avviCinare la Cina. Questo è l’obiettivo dell’Italia nel match di stasera a Brescia contro la Lituania nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri, nella seconda fase, sono reduci dalla due belle vittorie contro Polonia ed Ungheria ed ora affrontano colei che guida il girone a punteggio pieno, ma che è comunque già qualificata. Infatti i lituani hanno staccato il pass per la Cina ...

Dormiva nella sua azienda dopo trentotto furti : “Ma adesso sono disperato” : Il capannone di Fredy lo vedi da lontano, appena fuori dall’autostrada. «La sua fortuna, ma anche la sua maledizione», raccontano in centro, nel borgo di Monte San Savino. Una fortuna per gli affari, in effetti. Tutti ricorrevano a lui per le gomme o le bici. Una maledizione perché i ladri seriali passavano, rubavano, e facilmente scappavano. Ora, ...

La mitica Erica Jorger reclusa contro la sua volontà in una casa di riposo di Merano? Anche Chi l'Ha Visto si occupa del caso : MERANO . Questa sera il programma televisivo di Rai3 " Chi l'Ha Visto " potrebbe ritornare a parlare della vicenda di Erica Jorger , oggi 79enne, che secondo l'amica Anita Zani Rocca sarebbe reclusa ...