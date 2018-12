La sostenibilità è una catena di relazioni

Dallo spazio una lezione di sostenibilità per i terrestri : Roma, 21 nov., askanews, - Dalle future colonie umane sulla Luna e Marte e dalle missioni degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, Iss, arriva una preziosa lezione per il nostro ...

Dallo spazio una lezione di sostenibilità per i “terrestri” : Dalle future colonie umane sulla Luna e Marte e dalle missioni degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) arriva una preziosa lezione per il nostro pianeta: imparare ad essere sostenibili, ossia riciclare tutto ed evitare gli sprechi. E’ questo uno dei messaggi chiave di spazio Italia, l’area presente a Isola della sostenibilità 2018 per raccontare ai visitatori i 30 anni di attività dell’Agenzia Spaziale ...