La Sfida di Rastakhan è ora disponibile su Hearthstone

Blizzard presenta due nuove carte di La Sfida di Rastakhan di Hearthstone : Annunciatore Mosh'ogg e Marchio del Loa : Tempo di tuffarsi nuovamente nell'universo di Hearthstone con la terza parte della storia di Rikkar che porta con sé il reveal di due nuovissime carte di La Sfida di Rastakhan, la nuova espansione del gioco di carte Blizzard in uscita il 4 dicembre. Le due carte svelate sul sito ufficiale del gioco sono Annunciatore di Mosh'ogg e Marchio del Loa.Prima di lasciarvi alla terza parte della storia, desiderate acquistare l'espansione? Non perdetevi ...

Hearthstone : 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La Sfida di Rastakhan' : Finalmente è possibile prenotare la nuova espansione di Hearthstone: La sfida di Rastakhan. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto del 18%.Per ...

Alla scoperta di due nuove carte de La Sfida di Rastakhan di Hearthstone : Buttafuori Antigentaglia e Venditore di Zuppa : Il 4 dicembre si avvicina a grandi passi e questo significa che la nuova espansione di Hearthstone, La Sfida di Rastakhan, si sta preparando per un lancio estremamente atteso dai fan.Per accompagnarci al debutto dei nuovi contenuti, Blizzard continua a narrarci la storia di Rikkar e ci presenta due nuovissime carte attraverso il sito ufficiale di Hearthstone: ecco Buttafuori Antigentaglia e Venditore di Zuppe.Volete acquistare l'espansione? Non ...

Hearthstone : 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La Sfida di Rastakhan' : Finalmente è possibile prenotare la nuova espansione di Hearthstone: La sfida di Rastakhan. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto del 18%.Per ...

La Sfida di Rastakhan di Hearthstone ci presenta due nuove carte : Bagarina Troll e Metallo Pesante : In attesa dell'uscita di La Rissa di Rastakhan, la nuovissima espansione di Hearthstone, vi presentiamo il nuovo breve racconto con cui Blizzard ha svelato due nuove carte.Ecco la storia di Rikkar e le carte Bagarina Troll e Metallo Pesante presentate attraverso il sito ufficiale del gioco:Volete acquistare l'espansione? Non perdetevi questa imperdibile offerta: Hearthstone: 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La Sfida di Rastakhan'.Read ...

Hearthstone : 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La Sfida di Rastakhan' : Finalmente è possibile prenotare la nuova espansione di Hearthstone: La sfida di Rastakhan. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto del 18%.Per ...

Hearthstone : 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La Sfida di Rastakhan' : Finalmente è possibile prenotare la nuova espansione di Hearthstone: La sfida di Rastakhan. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto del 18%.Per ...

Blizzcon 2018 : Hearthstone : La Sfida di Rastakhan - anteprima : "Per terra, per acqua, fuoco e vento. Dei veri Troll il maggior divertimento! Per pestare, mazziare, picchiare con trasporto... Qui a Rovotorto!".Inizia con questo motto la presentazione di "La sfida di Rastakhan", nuova espansione di Hearthstone in arrivo il 4 Dicembre, annunciata durante la Blizzcon 2018. E noi di Eurogamer.it ci troviamo proprio ad Anaheim, in California, dove non solo possiamo vivere l'emozione di questo grande evento di ...