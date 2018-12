La semifinale non rianima il GFVip

Grande Fratello Vip - la semifinale su La5 e Mediaset Play : Onestini e Tonon di nuovo al Gf : Questa sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale della terza edizione del Grande Fratello Vip, dove finalmente verranno rivelati i nomi degli altri finalisti del reality e si scoprirà chi sarà l'eliminato fra Benedetta Mazza e Lory Del Santo. Inoltre, secondo quanto riportato da una nota diffusa dalla produzione del Grande Fratello, stasera Ilary Blasi dovrebbe annunciare a tutto il pubblico un durissimo provvedimento ...

Grande Fratello Vip 2018 : Bettarini - Onestini e Tonon alla semifinale. Provvedimento disciplinare in arrivo per uno dei concorrenti : Luca Onestini e Raffaello Tonon Il Grande Fratello Vip 2018 arriva all’appuntamento con la semifinale, che proclamerà -di fatto- i finalisti di questa terza edizione. Per uno dei concorrenti della casa, però, la puntata di domani sera avrà un sapore piuttosto amaro. A causa della violazione del regolamento, infatti, una busta nera annuncerà ad uno degli inquilini un duro Provvedimento disciplinare preso dal GF. Non mancheranno, però, le ...

Sci di fondo - niente podi per gli azzurri a Ruka : Pellegrino e Scardoni non superano la semifinale : Pellegrino e la Scardoni si fermano in semifinale nella sprint di Ruka, Laurent fuori ai quarti: niente podi nella prima gara stagionale Si fermano in semifinale Federico Pellegrino e Lucia Scardoni nella prima gara sprint in tecnica classica della stagione di Coppa del mondo. A Ruka il vicecampione olimpico ha lottato fino all’ultima curva per rientrare nel gruppo di testa, poi si è arreso quando ha capito che non sarebbe più ...

Non solo Portogallo L'Inghilterra in semifinale spedisce la Croazia in B : Una conferma che si concretizza in 15 minuti, sufficienti agli inglesi per vendicare, almeno in parte, la sconfitta nella semifinale dell'ultima Coppa del Mondo. E nel contempo decretare la ...

ATP Finals – Zverev lancia la sfida a Federer senza paura : “match duro - ma non mi accontento della semifinale” : Alexander Zverev lancia la sfida a Roger Federer in vista della semifinale delle ATP Finals: il tedesco cerca la vittoria e spiega di non volersi ‘accontentare’ Qulificatosi come secondo nel Gruppo A delle ATP Finlas, quello intitolato in onore di Guga Kuerten, Alexander Zverev guarda con fiducia alla sfida contro Roger Federer. Il talentino tedesco, secondo nel suo girone solo ad un super Novak Djokovic, ha spiegato alla ...

Trampolino elastico - Mondiali 2018 : disputate le qualifiche - Gao e Pavlova in testa. Cannone in semifinale : A San Pietroburgo (Russia) sono incominciati i Mondiali 2018 di Trampolino elastico. Ad aprire la rassegna iridata sono state le qualificazioni dell’individuale (unica specialità inserita nel programma olimpico), in palio 24 posti per le semifinali di sabato che precederanno l’atto conclusivo. MASCHILE: Il cinese Gao Lei detta subito legge da vero Campione del Mondo e chiude al primo posto con 114.700, oltre un punto di vantaggio sul ...

ATP Parigi Bercy – Khachanon in semifinale : Zverev limitato da un infortunio : Karen Khachanov supera Alexander Zverev in due set e accede alla semifinale di Parigi Bercy: il giovane talento tedesco limitato da un infortunio Bastano soltanto 1 ora e 8 minuti a Karen Khachanov per staccare il pass dei quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy. Il tennista russo riesce a superare con semplicità Alexander Zverev, imponendosi in due set vinti con il punteggio di 1-6 / 2-6. Zverev fortemente limitato da un infortunio, non ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina in ritardo - la semifinale non inizierà alle ore 09.10. Il nuovo programma e orario d’inizio : Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, non inizierà alle ore 09.10 come da programma. Il motivo è molto semplice: l’altra semifinale tra Olanda e Serbia è andata per le lunghe e ha sforato il “muro” delle ore 08.40. Quando si gioca sullo stesso campo (in questo caso a Yokohama, Giappone), tra il termine di una partita e l’inizio dell’altra, infatti, devono trascorrere trenta minuti e dunque ...

ATP Shanghai 2018 : Djokovic non si ferma più - vola in semifinale con Zverev : In semifinale lo attende Sascha Zverev , quinto giocatore del mondo, con cui ha perso l'unico precedente, finale di Roma 2017,. Zverev, tutto facile con Edmund Missione compiuta per Alexander ...