La Scala | dall' Inno di Mameli all' arrivo in scena del cavallo | ecco le prime immagini di

Mafia - dalle estorsioni a tappeto agli omicidi per Scalare le gerarchie : “Così i clan Moretti e Sinesi opprimevano Foggia” : Avevano le mani pasta nei “gangli vitali” del tessuto sociale, aggredito in maniera “parassitaria”. Chiedevano il pizzo a tappeto, dalle agenzie funebri che dovevano versare 50 euro per ogni funerale fino alle discoteche e ai costruttori edili perché “tutti devono pagare” altrimenti “l’assessore ai lavori pubblici gli abbassa la serranda”. Come se lo Stato fossero loro, i clan ...

Lecce - 62enne cade in casa dalla Scala e muore : cadavere scoperto dopo due settimane : L'uomo viveva solo, le due figlie si erano allontanate da anni. Ad allertare le forze dell'ordine i condomini, allarmati da un odore nauseabondo proveniente dall'appartamento

Precipita dalla Scala a Magnano in Riviera : grave anziano di 70 anni : Infortunio domestico a Magnano in Riviera, verso le 11.20 di oggi, lunedì 19 novembre. Un uomo è caduto dalla scala su cui stava lavorando in giardino, in via Roma 70, da un'altezza di tre metri. L'...

Alla Scala di Milano l’Elektra di Patrice Chéreau : per ricordare il regista a 5 anni dalla scomparsa : In scena dal 4 al 29 novembre al Teatro della Scala di Milano l'Elektra di Richard Strauss nell'allestimento del 2013 di Patrice Chéreau per celebrare i cinque anni dAlla morte del grande regista. La sua opera testamentaria continua a riscuotere grande successo ed è una pietra miliare nell'Opera contemporanea.Continua a leggere

Napoli - omosessuale ripudiato dalla famiglia : Sergio vive in un sottoScala : L'unico 'errore' di Sergio, un 58enne campano, è stato quello di aver fatto coming out, di aver esternato il suo orientamento sessuale. Sergio è gay ed è stato allontanato dalla sua famiglia. Ora vive in un sottoscala abbandonato, a Monte di Procida. La vita del cinquantottenne campano, ex marittimo, non è certamente semplice perché è affetto da diverse malattie [VIDEO] ed ogni giorno deve convivere con topi, insetti ed altri animali. Sergio non ...

Standing ovation per il maestro Ennio Morricone alla Scala. Lui - visibilmente commosso - ha ringraziato dalla platea : C'è stata una Standing ovation per il maestro Ennio Morricone durante il concerto per il Novantesimo anniversario di fondazione della banda della Polizia di Stato che si è tenuto nel pomeriggio alla Scala. E' accaduto dopo l'esecuzione di un medley del compositore che, visibilmente commosso, ha ringraziato dalla platea. Al concerto erano presenti il ministro all'Istruzione Marco Bussetti e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.