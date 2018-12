La Roma protesta ma non cerca alibi

Roma : residenti in strada per protesta assenza riscaldamenti Casal Bruciato : Roma – Cassonetti di traverso e strada bloccata. Attimi di tensione a Roma, in zona Casal Bruciato, dove circa 50 residenti delle case popolari sono scesi in via Diego Angeli per protestare contro la mancata attivazione dei sistemi di riscaldamento degli appartamenti. Alcuni cassonetti sono stati messi di traverso per fermare la circolazione. Sul posto e’ intervenuta la Polizia con il reparto Mobile e gli agenti del commissariato ...

Romano Fenati - i tifosi protestano : annullato il premio previsto per il pilota ascolano : I tifosi della Samb contro Romano Fenati, il Coni provinciale di Ascoli non premierà il pilota con il riconoscimento previsto per il secondo posto nel mondiale di Moto3 del 2017 Romano Fenati, dopo il clamore suscitato dalla sua pinzata al freno del rivale Stefano Manzi è stato escluso dal mondiale di Moto3 e squalificato fino all’anno prossimo, non riceverà il premio che era stato previsto per lui dal Coni provinciale di Ascoli. Il ...

Roma - striscione di protesta dei tifosi in zona Aurelia-Boccea : L'onda di indignazione dei tifosi della Roma non si è fermata alla contestazione alla squadra al rientro dalla trasferta di Udine persa 1 a 0. Nella notte in zona Aurelia-Boccea è apparso uno ...

Caro pedaggi - Ceglie - Pd - : sindaci protestano a Roma contro i ministri che promettono la luna e tagliano i servizi : ... che credono che il Tunnel del Brennero sia già funzionante , mentre lo devono ancora creare, o chi parla di Scienza a 370 gradi o parla di onestà e approva condoni. Sono ministri che promettono la ...

Roma : studenti annunciano fine occupazione ma non protesta : Roma – Gli studenti del liceo scientifico Righi di Roma annunciano la fine dell’occupazione della scuola ma fanno sapere che andranno avanti con altre forme di protesta contro le politiche del governo. “L’obiettivo di questa occupazione e’ lanciare un forte messaggio politico, che continueremo ad affermare nel corso dell’anno. A causa della contrarieta’ di una parte degli studenti, abbiamo ritenuto ...

L’occupazione del Liceo Virgilio di Roma? Una protesta sbagliata e costosa : “I poliziotti vestiti da guerriglia sono più adatti agli sgomberi dei palazzi di CasaPound o dei covi di spacciatori”, ha detto la madre di uno degli occupanti al Corriere della Sera. “A qualcuno è stato impedito di andare in bagno, ad altri di cambiarsi, secondo noi i modi e i toni dell’identificazione sono stati intimidatori soprattutto nei confronti dei più piccoli”, ha raccontato uno degli occupanti. L’occupazione è finita, al ...

Roma - protesta del Comitato Venditori 18135 : “Costretti a risarcire migliaia di euro dopo aver ceduto casa. Aiutateci” : Sit-in a Montecitorio del Comitato Venditori 18135, il gruppo composto dalle le famiglie che hanno venduto casa costruite in edilizia agevolata e che, per un cortocircuito burocratico, ora si trovano a dover far fronte a cause di risarcimento da parte degli acquirenti da centinaia di migliaia di euro. Decine di persone hanno deciso di scendere in piazza per accendere un faro sulla loro situazione. Alcuni hanno raccontato la loro storia. ...

Roma - adesione a sciopero Ama al 70% : i lavoratori protestano in Campidoglio - : Rifiuti, Cobat: 'Economia circolare imperativo obbligatorio' In fiamme capannone a Marcianise nel casertano, il sindaco: 'Disastro ambientale' Ti potrebbe interessare: Roma, Codacons: 'Affrontare l'emergenza rifiuti ...

No Tap e #Romadicebasta - se è il Movimento a subire la protesta : Qualcosa di inedito è accaduto nel corso del fine settimana. Il Movimento 5 Stelle ha conosciuto per la prima volta una vera, plastica e palpabile opposizione dal basso. Coi suoi stessi metodi, come qualche anno fa, e in una sorta di clamoroso contrappasso, il partner di maggioranza (ma che sembra di minoranza) dell’esecutivo inizia a sentire l’effetto che fa. Le reazioni non sono state il massimo dell’eleganza (ma non c’era troppo da ...

"Roma dice basta" : migliaia in protesta contro il degrado : I cittadini sono scesi in piazza per protestare contro la "grandemonnezza", le buche e "l'abbandono della città"

