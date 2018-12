Operazione ‘fuori gioco’ - la risposta della Sampdoria : il comunicato : La Sampdoria ha deciso di rispondere con un comunicato stampa pubblicato sul sito, alle notizie sull’Operazione della Guardia di Finanza denominata “Fuori Gioco”, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria delle Fiamme Gialle “ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di ...

America al voto : un referendum su Trump | Elezioni Midterm - in "gioco" la Camera | Il presidente ha votato per posta a Nyc : Usa al voto di Midterm per il Congresso e 36 governatori. I Demconservano il vantaggio sui Repubblicani nell'ultimo sondaggiodella Cnn: 55% a 42%. Gli account "spenti" sarebbero legati a entità straniere. Dalle 00:15 lo Speciale Midterm su Tgcom24 e Rete4

Abaterusso : "Pericoloso spostare il gioco legale in periferia" : "Non entriamo nel merito della legge. Gli studi dell'Istituto superiore della Sanità e di Eurispes e tutti quelli che abbiamo ascoltato, dai procuratori della Repubblica al comandante della Guardia di ...

Abaterusso : "Pericoloso spostare il gioco legale in periferia" : Bari, 30 ott. (Adnkronos) - "Non entriamo nel merito della legge. Gli studi dell'Istituto superiore della Sanità e di Eurispes e tutti quelli che abbiamo ascoltato, dai procuratori della Repubblica al comandante della Guardia di Finanza e a quello dei carabinieri, dicono che al momento spostare il g

Manovra - Moscovici : 'Nessun gioco politico contro l'Italia - aspettiamo una risposta' : Nessun giochino politico, nessuna scommessa contro l'Italia quale capro espiatorio. Solo la necessità di tenere i conti in ordine per il bene dell'intera Unione , non solo del singolo Stato. Il ...

Def - la posta in gioco è il potere Ossia chi comanderà in Italia e Ue : Entro la festa dei Santi e dei morti il combinato disposto della bocciatura di Bruxelles e del downgrade delle agenzie di rating provochera’ l’esplosione dello spread e l’implosione del governo Conte, che verra’ verosimilmente commissariato Segui su affarItaliani.it

Def - la posta in gioco è il potere Ossia chi comanderà in Italia e Ue : Entro la festa dei Santi e dei morti il combinato disposto della bocciatura di Bruxelles e del downgrade delle agenzie di rating provochera’ l’esplosione dello spread e l’implosione del governo Conte, che verra’ verosimilmente commissariato Segui su affarItaliani.it