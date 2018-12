La pedagogista | «L’asilo senza giochi “diversi” ignora la realtà dell’Italia di oggi»

vanityfair

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il sindaco di centrodestra dice che non verrà messo al bando nessun giocattolo, l’opposizione di centrosinistra parla di un provvedimento razzista. La questione è quella ormai nota della delibera che ha varato un regolamento sul servizio per l’asilo nido comunale di Codroipo in Friuli Venezia-Giulia. È scomparsa nel testo la frase sulla «predi materiali ludico-didattici che fanno riferimento alle diverse culture».Poco importa che siano bambole o chitarrine. Il punto è che non si fa più riferimento a «diverse culture» che già esistono nelle società italiana come spiega Clara Silva, docente di pedagogia interculturale all’Università degli Studi di Firenze e presidentessa del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, lei stessa di origine immigrata.«L’emendamento al regolamento delcomunale di Codroipo», dice, «volto a eliminare ogni ...