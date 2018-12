La mia etnia non mi appartiene | in America spunta il transracialism

ilgiornale

(Di martedì 4 dicembre 2018) Rachel Dolezal è una signora di Spokane, nello stato di Washington, verso la costa pacifica degli Stati Uniti. Da anni sostiene di sentirsi una donna di colore anche se è nata con la pelle bianca. È stata la prima attivista del movimento chiamato "": una corrente d'opinione secondo la quale si può decidere a qualesi, indipendentemente dalla propria identità biologica.La storia di Dolezal ha fatto molto discutere: per anni raccontò di essere figlia di padre africano, nata da una relazione con la madre bianca. Un racconto poi smascherato dalla sua stessa famiglia: la menzogna le costò il posto di lavoro e un crollo della reputazione. L'attivista allora ha chiesto scusa per le bugie ma non ha mollato: il suo libro In full color teorizza il "transrazzialismo", affermando il diritto delle persone a scegliere la propria identità etnica.Come scrive La Verità ...