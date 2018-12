La magia della natività e del presepe sulle acque del Lago di Garda

Dalla magia di una sola sera a tutti i weekend di dicembre : ecco le "Notti della Natività" ad Alba : ... un ricco programma di eventi gratuiti e animazioni per tutta la famiglia lungo le vie dello shopping albese, l'1-2, l'8-9, il 15-16 e il 22 e il 23 dicembre si alterneranno spettacoli di musica, ...

La magia del Christmas Circus alla Cittadella del Carnevale : Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni alle ore 17,30. Il sabato e la domenica due repliche: alle ore 15 e alle ore 17,30. Lo show dura circa un'ora e mezza. Ma un'ora prima dell'inizio, il ...

In arrivo il nuovo Re Leone - morte della magia Disney o furba operazione di marketing? (video) : Da qualche ora è disponibile il trailer del nuovo Re Leone, adattamento live action di un classico dell'animazione Disney. La casa di Topolino, dopo aver portato di nuovo al cinema film come La Bella e La Bestia (con Emma Watson nei panni di Belle e Dan Stevens in quelli della Bestia) e Il Libro della Giungla (con gli animali realizzati tramite motion capture), si cimenterà con Dumbo, Aladdin e Il Re Leone. L'operazione nostalgia è quindi già ...

Serie B - i risultati in diretta live della dodicesima giornata. magia di Tonali - Brescia avanti 2-1 sul Verona : I tabellini Brescia-Verona 2-1 live 38' Donnarumma, B,, 43' Tonali, B,, 51' Caracciolo, V, Brescia, 4-3-1-2, : Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Ndoji, Tonali, Bisoli; Spalek; A. ...

Teatro della Corte - oggi incontro-spettacolo per bambini con "La magia della scienza" : Proprio come nella magia, anche la scienza è in grado di far comparire e sparire oggetti: grazie ad una serie di reazioni chimiche che daranno vita a fiamme colorate, piccole esplosioni e molte altre ...

FUORIPORTA A Ferrara c'è il Festival della magia : Un viaggio dove tutto è possibile su un percorso magico fatto di spettacoli teatrali, performance di strada, visite guidate tematiche e laboratori per i più piccoli. Un modo esclusivo e fuori dal ...

Appuntamento nel fine settimana con l'ottava edizione del 'Festival della magia di Ferrara' : Mi riferisco al progetto realizzato per le scuole di Ferrara, con il forte supporto di Rotary Club Area Estense, che porterà davanti a una platea di teenager il campione del mondo Christopher ...

Tutta la magia di Cate Blanchett ne «Il mistero della casa del tempo» : In Armani PrivéIn GilesIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenIn GivenchyIn DelpozoIn Armani PrivéIn ValentinoIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Armani PrivéIn Giorgio ArmaniIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenLa passione segreta di Cate Blanchett, sin da quando era bambina, si chiama «magia». La stessa che prova a ricreare nel suo nuovo, ultimo film: Il mistero della casa del tempo, tratto dal romanzo per ragazzi La ...

Lua e la magia della voce di Bocelli : così la bimba malata balla ?Perfect? : La voce di Andrea Bocelli per abbracciare e tranquillizzare la piccola Lua. È una bambina di Sala Consilina di 5 anni affetta da una malattia rara, la Sindrome di Rett, una grave patologia...

Lua e la magia della voce di Bocelli : così la bimba malata balla 'Perfect' : Speriamo, anzi siamo certi che il mondo che sta dietro i suoi occhi sia bello, assai più del nostro. Fa impressione e tenerezza vedere degli scorci della nostra casa sul cuscino di Lua, mentre Andrea ...

Festività di fine anno all'insegna della magia : Tutti gli eventi dedicati al mondo della magia completeranno il programma di appuntamenti che da anni rappresentano una consolidata tradizione: le Luci d'artista, il Presepe di Luzzati al Borgo ...

Un Natale torinese all'insegna della magia. Ecco gli eventi : Mentre il calendario degli eventi è in via di definizione sono già sicure le location: piazza San Carlo sarà il teatro del one man show con diversi spettacoli di prestigiatori e illusionisti, piazza ...

Romagna Comix. All'Almagià la 2edizione della fiera dedicata a fumetti - cartoni animati e serie Tv : L'apertura al pubblico della fiera è prevista alle 11 e all'interno della struttura saranno presenti oltre 20 espositori di oggettistica, abbigliamento e curiosità del mondo nerd . Ravenna-...