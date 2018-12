La “lettera su Dio” di Einstein va all’asta

gqitalia

(Di martedì 4 dicembre 2018) La “lettera su Dio” di Albertva all’asta. Sarà battuta il 4 dicembre da Christie’s con prezzo base stimato tra 1 e 1,5 milioni di dollari. Si tratta di una lettera di una pagina e mezzo scritta in tedesco dal celebre scienziato nel 1954 al filosofo tedesco Eric Gutkind, apparentemente in qualità di commento critico al suo libro Choose Life – The Biblical Call to Revolt.rivela il suo punto di visto in modo particolare riguardo la visione metafisica biblica pur rivendicando le sue radici ebraiche. La forma asciutta delle frasi si presterebbe oggi alla lunghezza dei tweet e la polarità che solitamente assumono i dibattiti sul web è un’altra caratteristica che ha acceso l’attenzione sulla cosiddetta “lettera su Dio” quando tornò alla luce nel 2008. Fino ad allora era probabilmente rimasta nelle mani degli eredi di ...