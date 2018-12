La disabilità non ferma Mattia nuovo «leader» degli studenti

Migliore - gaffe sulla disabilità/ La pace a le Iene : esclude gli accompagnatori - ma Zoccano è non vedente : Il deputato Gennaro Migliore e la gaffe sulla disabilià: non vuole che intervengano gli accompagnatori, ma il sottosegretario Zoccano è non vedente. Le scuse e la pace davanti a Le Iene(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 22:33:00 GMT)