La denuncia di una mamma | cibo avariato a bambini

Chi va a prostitute rischia l'arresto - una multa e la denuncia al fisco : Stretta anti prostituzione a Rimini: il "capoluogo" della movida romagnola vara una nuova ordinanza che prevede il "divieto...

Danneggiano un'auto e rubano una bici : sette denunciati a Gorizia : Quattro persone sono state denunciate per l'ipotesi di reato di furto aggravato e danneggiamento in concorso, alla Procura della Repubblica di Gorizia, mentre altri tre con meno di 18 anni al ...

Entra nel bar e sfascia le slot machines con una mazza da baseball : denunciato 23enne : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Torino - giovani down allontanati dal locale : la denuncia di una mamma : Brutta sorpresa, sabato scorso, per una comitiva di 11 persone che si era recata presso la trattoria Casa Amaro, nel centro di Torino. Il titolare ha affermato di non saper gestire i ragazzi down nel gruppo. La comitiva, sbigottita, ha lasciato la trattoria e una mamma dei ragazzi, Anna Rita, ha segnalato l'accaduto su Facebook. Il proprietario del locale si è giustificato asserendo che la sua trattoria è piccola e che lo avrebbero dovuto ...

Bologna - la denuncia di una 25enne : “Sono stata violentata fuori da una discoteca” : Una ragazza di 25 anni di Bologna ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale all'uscita di una discoteca. Il presunto aggressore si sarebbe offerto di accompagnarla a casa prima di abusare di lei nei pressi del Parco della Zucca. Le forze dell'ordine hanno acquisito le foto delle telecamere di sorveglianza per dare un nome all'uomo.Continua a leggere

Assisi - tenta una truffa in gioielleria : 58enne rintracciato e denunciato dalla polizia : Assisi Protagonista di questa storia un 58enne originario di Spoleto che, nelle settimane scorse, aveva fatto visita ad un noto laboratorio orafo della città serafica. L'uomo, con fare gentile, ...

“Molestata sessualmente durante una partita dello Schalke” : la denuncia shock che scuote la Bundesliga : Schalke 04 al centro di un caso che sta facendo non poco discutere in Germania, una donna ha denunciato di essere stata molestata sessualmente durante una gara Una donna ha riferito alla polizia di Gelsenkirchen di essere stata molestata sessualmente mentre assisteva ad una partita dello Schalke nel campionato di calcio tedesco, come confermato oggi dalla polizia. “La donna ha sporto denuncia, stiamo indagando in tutte le ...

Fiabe censurate per renderle politically correct. La denuncia di una maestra : È la denuncia di Margherita Cennamo , burattinaia ed educatrice, che da oltre 15 anni porta nelle scuole di Bologna e dell'Emilia-Romagna gli spettacoli per i bambini. Ma adesso, da qualche mese, le ...

Intrusione nel tribunale di Gela - cinque giovani denunciati : cinque i denunciati per l'Intrusione nel tribunale di Gela. Sono accusati di invasione di edifici. A individuarli la polizia. Si tratta di tre maggiorenni e due minori, spontaneamente presentatisi ...

Violentata per ore durante l'intervento chirurgico - la denuncia choc di una 35enne : Mentre era stesa sul letto operatorio sotto anestesia sarebbe stata stuprata per ore . Questa è la denuncia fatta da una donna pakistana. L a 35enne , ricoverata al Lahore Hospital Services, è stata ...

Roma - sesso sul bus davanti ai passeggeri - denunciata una 28enne e un 17enne : Alba bollente su un bus Romano per una 28enne sarda, denunciata assieme a un ragazzino Romano di 17 anni. Idue erano a bordo dell’autobus 280, preso sull’Ostiense intorno alle 6.30 del mattino al rientro da una nottata passata tra i locali della movida di cui è piena la zona. Dalle effusioni iniziali, i due sono passati in un batter d’occhio ad un rapporto sessuale completo, davanti ai passeggeri imbarazzati. La scena assurda è ...

Roma - rapporto sul bus dopo una serata passata nei locali : denunciati 17enne e 28enne : Due giovani non hanno resistito alla tentazione, decidendo di consumare un rapporto intimo su un bus della linea 280. E' accaduto ieri mattina, domenica 25 novembre a Roma, su un autobus del servizio urbano della linea 280. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale la coppia, lui 17 anni e lei 28 anni, dopo una serata passata a bere e divertirsi nei locali della movida Romana, ha deciso di lasciarsi andare sotto gli occhi di ...

Roma - sesso sul bus davanti ai passeggeri dopo una notte in discoteca : denunciati un 17enne e una 28enne : sesso davanti ai passeggeri, dopo una notte folle nei locali della zona Ostiense. E' successo verso le 6,30 di domenica mattina, a bordo del bus della linea 280: un ragazzo di 17 anni Romano e una ...

Roma - rubavano cani e cambiavano microchip con bisturi di fortuna per rivenderli. Tre denunciati : rubavano cani e con bisturi di fortuna cambiavano i loro microchip per rivenderli. Scoperto dai carabinieri un traffico illegale di cani e armi vicino Roma. I militari della compagnia di Civitavecchia hanno denunciato tre persone per traffico di cani rubati, ricettazione, maltrattamenti nonché detenzione abusiva di armi e di munizionamento. Le indagini della stazione carabinieri di Cerveteri hanno ricostruito che i 3 commissionavano i furti di ...