La democrazia rappresentativa vince

Global forum democrazia diretta Roma - Fraccaro : ‘Crisi? Di quella rappresentativa. Partecipazione ha effetti positivi su conti’ : “Crisi della democrazia? Semmai di quella rappresentativa”. E pure: “La Partecipazione ha effetti positivi sui conti pubblici”. Il ministro per la democrazia diretta e i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro è intervenuto in apertura del Global forum per la democrazia diretta che per la settima edizione è stato ospitato da Roma. Proprio la Partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e alle ...