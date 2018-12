La Danimarca vuole deportare i migranti indesiderati su un’isola disabitata

wired

(Di martedì 4 dicembre 2018)Il governo dellaha in mente di trasferire inon desiderati in una piccola isola fuori mano, usata al momento come laboratorio per studiare le malattie infettive degli animali. La proposta, che non può che riportare alla mente alcuni dei periodi più bui della storia, è arrivata dalla ministra per l’Integrazione danese Inger Støjberg, che su Facebook ha scritto “Innon li vogliamo e se ne accorgeranno”.Chi governa inIl governo danese dal 2015 è retto da una maggioranza di centro-destra – frutto di un accordo tra diversi partiti di minoranza, tra cui i liberali di Venstre e il Partito popolare, fortemente conservatore soprattutto sulle tematiche migratorie: in diverse occasioni ha fatto discutere per alcuni atteggiamenti xenofobi e islamofobi, come quando la stessa Stojberg aveva postato una vignetta di Maometto con una bomba nel ...