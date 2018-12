huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La consigliera Pd del comune di Pistoia: 'La Lega ha preso il treno della sinistra: quello della difesa dei valori del… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: La consigliera Pd del comune di Pistoia: 'La Lega ha preso il treno della sinistra: quello della difesa dei valori del… - HuffPostItalia : La consigliera Pd del comune di Pistoia: 'La Lega ha preso il treno della sinistra: quello della difesa dei valori… - crpiemonte : La consigliera @AccossatoSilvan interroga l'assessore alla Montagna @A_Valmaggia sulle possibili conseguenze negati… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) La mozione, alla fine, non è passata, ma Carla Breschi resta convintasua scelta. Sessantadue anni, direttrice di Ematologia clinica e Oncoematologia degli ospedali "San Jacopo" die "Santi Costa e Damiano" di Pescia, dacomunale del Pd aha firmato la proposta con alcuni consiglieri di, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Obiettivo: impegnare sindaco e giunta ad attivarsi per far allestire un presepe nelle scuole e nel Palazzo comunale.Perché, "purtroppo oggigiorno - si legge nel testo - si avverte, specialmente nei più giovani, un forte e profondo senso di smarrimento rispetto al tema dei nostri valori enostra identità culturale, questo forse anche dovuto a delle derive relativiste, e del fenomeno migratorio che ha provocato un incrementopopolazione islamica, che, anche con ricorsi giudiziari, stanno ...