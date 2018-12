La carta d' identità elettronica si potrà ritirare anche alle Poste

Più tempo pieno alle elementari - carta di identità alle Poste : La sede definitiva - ha concluso il sottosegretario all'Economia - non so se sarà la legge di bilancio, forse più probabilmente i provvedimenti in corsa, dal Dl semplificazioni al milleproroghe».

Manovra - carta di identità alle poste e incremento del tempo pieno alle elementari : Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo in commissione Bilancio nel corso dell'esame sulla Manovra. "C'è l'impegno a voler mettere mano alla questione in maniera ...

Diffusissima truffa Galaxy Christmas con S9 Plus in regalo via mail : carta d’identità da blindare : Chi è approdato su questo articolo probabilmente ha ricevuto in queste ore una mail relativa alla promozione Galaxy Christmas con un Galaxy S9 Plus in regalo come premio di un fantomatico concorso in cui si è avuta la fortuna di essere stati selezionati. La vincita è tutt'altro che concreta, anzi nasconde una truffa vera e propria in cui molti potrebbero cadere. Cosa non va fatto assolutamente dunque dopo la lettura della missiva online? La ...

Entro fine mese la carta d'identità sarà solo elettronica : quanto costa e come richiederla : Entro il mese di dicembre 2018, le carte di identità saranno rilasciate soltanto in formato elettronico: ecco i dettagli e i...

Itinerari culturali : il viaggio e la conoscenza nella cartà d'identità europea : ... che comprende vari significati, forme ed espressioni dell'umano , a partire dalla storia, passando per arte, architettura, letteratura, religione, pensiero filosofico, scienza…, è "il linguaggio, l'...

Perché è un problema inserire 'padre' e 'madre' nella carta d'identità elettronica : "Il ministro Salvini dice di non aver capito l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali con l'introduzione delle 'paroline padre e madre nella carta di identità elettronica'. Per dovere civico oltre che di rappresentante dell'Autorità ho il dovere di offrire un ulteriore chiarimento". Così il Garante della privacy, Antonello Soro, replica al vicepremier e ...

Noipa - tredicesima 2018 e utilizzo della carta d’identità elettronica : Quando sarà disponibile la tredicesima Noipa di dicembre 2018? In che modo la nuova carta di identità elettronica influisce sull’utilizzo della piattaforma? In questo articolo risponderemo a queste due domande. tredicesima 2018 Noipa: quando? La data ufficiale della tredicesima Noipa 2018 non è ancora nota, ma normalmente verso la fine del mese di novembre viene messa in lavorazione, in modo che sia disponibile intorno al giorno 15 ...

Il Garante della privacy boccia Salvini sulla reintroduzione di padre e madre sulla carta d'identità : Parere negativo del Garante per la privacy sulla sostituzione dell'indicazione di 'genitore 1' e 'genitore 2' con 'padre' e 'madre' nei moduli per il rilascio della carta di identità elettronica per i figli minorenni. A sollevare la questione era stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Viminale si era poi rivolto all'Autorità perché si pronunciasse sullo schema di decreto destinato a riformare la modulistica. Con ...

