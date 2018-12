: Kiev sventa 'cyber raid' e accusa Mosca - TelevideoRai101 : Kiev sventa 'cyber raid' e accusa Mosca -

Le autorità ucraine denunciano di averto un massiccio attacco cibernetico eno la Russia per il presunto assalto digitale. Le tensioni tra i due Paesi si fanno dunque ancora più acute: i servizi di sicurezza diaffermano che gli hacker avrebbero innescato dei virus per carpire informazioni sul loro sistema giudiziario. L'Ucraina è stata bersaglio diattacchi da quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014 e le forze filorusse hanno invaso l'est del Paese e il conflitto è ancora in corso.(Di martedì 4 dicembre 2018)