Kate Middleton, la prima intervista di mamma Carole: «Ecco cosa penso del principe William…»

attualitavip.myblog

: Ditto ???? - HelloHkittybaby : Ditto ???? - tennie91weddle1 : Kate Middleton attaccata da Meghan Markle: interviene sua madre: - infoitcultura : Kate Middleton, aria di crisi con William: lui non porta più la fede al dito -

(Di martedì 4 dicembre 2018)è un’icona indiscussa di stile e, da settimane, protagonista dei gossip reali che la vorrebbero ai ferri corti con Meghan Markle. Ma ora èa scendere in campo, rilasciando per lavolta un’al quotidiano britannico The Telegraph. A sette anni dal royal wedding della figlia, l’ex hostess della British Airways, diventata milionaria vendendo oggetti per le feste dei bambini, ha detto la sua. Anche sulWilliam…Ladiè stata spesso accusata dalla stampa inglese di aver iscritto la figlia alla St. Andrews University con il solo scopo di farle trovare marito. E non uno qualsiasi. Ma la signoraavrebbe respinto le accuse al mittente: «Per anni ho letto quello che veniva scritto, credendo fosse meglio sapere quello che la gente pensasse di me, adesso non ne ho più idea. Non mi interessa». E sul ...