Juventus | si ferma Barzagli | rischia un lungo stop

Juventus - Cristiano non si ferma più. Con la Spal raggiunge Piatek a quota 9 : Ancora CR7. A zittire tutti coloro che al suo arrivo in Italia avevano dubbi sul suo impatto col calcio italiano. Contro la Spal al 29' è arrivato il suo gol numero 9 dopo 13 giornate. Un piattone col ...

Juventus - Allegri 'Dybala non deve fermarsi. E Ronaldo merita il pallone d oro' : Come mai secondo lei? 'La spiegazione è che il calcio non è una scienza esatta, ma è fatto di alchimia. Ronaldo e Mandzukic insieme si trovano bene, così come Paulo e Mandzukic, ma anche Paulo con ...

Bendtner va in carcere : confermata la condanna di 50 giorni per l'ex Juventus : Mai così in basso in una carriera sempre più a picco, lui che a 30 anni è destinato ad affrontare la prova più dura della sua vita. confermata la condanna a 50 giorni di carcere senza condizionale per ...

Juventus : si ferma di nuovo Khedira : ANSA, - TORINO, 17 NOV - Sami Khedira si ferma di nuovo. Il centrocampista tedesco della Juventus, che era appena rientrato da un infortunio, nell'allenamento di oggi ha riportato una distorsione alla ...

Infortunio Khedira – Nuovi guai per la Juventus - il tedesco si ferma ancora : diagnosi e tempi di recupero : Nuovo Infortunio per Sami Khedira, costretto a fermarsi durante l’ultimo allenamento con i compagni, non convocati in nazionale: distorsione alla caviglia per il tedesco Solitamente la sosta per le partite delle nazionali porta con sè diversi guai fisici e brutte notizie per i club, ma questa volta, la Juventus i problemi li ha a Torino e non in giro per il mondo. Si ferma ancora per Infortunio Sami Khedira, non convocato dalla ...

Juventus - si ferma anche Khedira : distorsione alla caviglia : TORINO - La sosta per le nazionali è piena di preoccupazioni per la Juventus. Dopo l'affaticamento muscolare di Pjanic con la nazionale bosniaca, c'è da registrare la distorsione alla caviglia di Sami ...

Juventus - si ferma anche Khedira : distorsione alla caviglia sinistra : TORINO - La sosta per le nazionali è piena di preoccupazioni per la Juventus. Dopo lo stop di Bernardeschi e l'affaticamento muscolare di Pjanic , c'è da registrare lo stop di Sami Khedira che si è ...

La Juventus non si ferma più : 34 punti in 12 partite - è record nella storia della Serie A : Alla Juventus battere record non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Con la vittoria esterna per due reti a zero nel sempre ostico San Siro, infatti, i bianconeri hanno ottenuto il loro trentaquattresimo punto in dodici partite disputate: mai nessuno nella storia della Serie A aveva realizzato una simile partenza sprint. Un successo, arrivato grazie alle reti di Mandzukic nel primo tempo e del solito Cristiano Ronaldo nella ripresa, che ...

Marotta-Inter - è fatta : la conferma arriva direttamente dall’ex Juventus : Marotta-Inter, ci siamo. Ultima partita deludente in casa nerazzurra, la squadra di Luciano Spalletti è uscita con le ossa rotte dalla trasferta sul campo dell’Atalanta, brutta prestazione su un campo sicuramente difficile ma il passivo è troppo pesante per un club contro l’Inter. I tanti impegni ravvicinati condizionano sicuramente la squadra che adesso avrà modo di ricaricare un pò le batterie grazie alla pausa per le ...

Pagelle Juventus : Muro Szczesny - che rivincita! Bentancur non si ferma più : Szczesny 7 Era nel mirino dei tifosi per i due gol incassati in Champions dal Manchester United, si prende una rivincita sul rigore di Higuain, deviato sul palo con la mano destra. Juve show: 2-0 al ...

Sacchi su Milan-Juventus : ''Così si ferma Cristiano Ronaldo...'' : Come sempre interessanti le parole di Arrigo Sacchi , intervenuto sul big match di domani sera Milan-Juventus. L'ex allenatore del grande Milan , intervistato dalla Gazzetta dello Sport , ha dispensato preziosi consigli alla sua ex squadra: ''Non pretendo che il Milan pressi là in attacco, ma non vorrei nemmeno vederlo difendersi nella sua area. Mi accontenterei di una via di ...

Allarme Juventus - adesso Allegri ‘trema’ : la gara contro lo United ha confermato i dubbi sul tecnico - solo individualità e poco gioco possono non bastare in Europa : Allarme in casa Juventus. Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, si sono affrontate Juventus e Manchester United che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo, poi finale di partita shock con il pareggio di Mata su punizione e l’autogol di Alex Sandro, si tratta della prima sconfitta in campionato per i bianconeri che si ...

Juventus-Manchester United - nuovi guai per Allegri : si ferma Cancelo : Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. Questa mattina i bianconeri hanno lavorato sulla tattica da replicare […] L'articolo Juventus-Manchester United, nuovi guai per Allegri: si ferma Cancelo proviene da Serie A News ...

Juventus - si ferma anche Cancelo : è in dubbio per lo United. Nuovo ko per Bernardeschi : TORINO - Altra tegola per Massimiliano Allegri che - con una Juventus chiamata ad affrontare la prima emergenza stagionale - alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United ...