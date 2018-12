Juventus-Roma | stangata per i tifosi giallorossi | biglietti ospiti a 65 euro

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittoria esterna del Milan a Roma - poker della Juventus contro il Sassuolo : In attesa del derby toscano tra Florentia e Fiorentina, programmato domani alle 12.30, andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questa nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Al “Tre Fontane” di Roma il Milan si è imposto 2-1 contro la compagine giallorossa. Le capoliste hanno prevalso con lo score di 2-1 in rimonta grazie alle realizzazioni di Valentina Giacinti (nono gol in campionato) al 38′ e di Daniela ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Keita sfida Roma e Juventus : 'Non saranno contente di giocare con noi' : Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita, intervistato da Sky Sport a pochi giorni dalla gara dell'Olimpico contro i giallorossi. ' 'Sarà strano affrontarli, ho sempre giocato contro con la maglia ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Juventus-Sassuolo - il Milan va a Roma - derby Florentia-Fiorentina nel nono turno : E’ tempo di nono turno, è tempo di Serie A di Calcio femminile. Domani si torna sul rettangolo verde del “Pallone in rosa” e i match di un certo livello non mancheranno, guardando con attenzione ai piani alti. Il menù prevede il confronto, a Vinovo (ore 14.30), tra Juventus-Sassuolo. Considerarlo il big match della giornata non è certo un’eresia visto che si confrontano la seconda e la quarta del campionato. La formazione ...

Dzeko ed El Shaarawy out fino a Juventus-Roma : TORINO - Assenti fino alla sfida con la Juventus in programma a Torino prima di Natale. La Roma perde Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy per le prossime quattro partite, tre in campionato, Inter , ...

Juventus - dalla Roma una frecciata via social : Roma - La Roma sui social graffia ancora. Stavolta il suo bersaglio è la Juventus . Non è una novità, del resto. Il profilo inglese del club giallorosso da tempo usa un'ironia pungente contro altre ...

Serie A - Roma-Inter a Rocchi. Per Fiorentina-Juventus c'è Orsato : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Champions League - 12 squadre già qualificate agli ottavi : ci sono anche Juventus e Roma : La 5ª giornata della fase a gironi di Champions League si è archiviata ed ha sancito altri verdetti. sono già 12 le squadre qualificate agli ottavi di finale, alcune delle quali (Barcellona, Porto e Real Madrid) sicure del primo posto. Riguardo alle italiane, per il momento proseguono il cammino Juventus e Roma, mentre Inter e Napoli dovranno attendere la 6ª giornata. I bianconeri sono in corsa per vincere il Gruppo H. Al momento mantengono 2 ...

Champions League - Juventus e Roma già agli ottavi : oggi tocca a Napoli e Inter. L’Italia spera nell’en plein dopo 15 anni : Missione compiuta per Juventus e Roma, che accedono agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La squadra di Allegri batte all’Allianz Stadium il Valencia per 1-0 mentre la Roma cede all’Olimpico contro il Real Madrid per 2-0. A favore dei giallorossi decisiva la sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Stasera tocca a Inter e Napoli, con l’obiettivo di completare un quartetto di qualificate ...

Champions League : Juventus e Roma qualificate agli ottavi : Contro il Real Madrid sarebbe servito un mezzo miracolo, che non c'è stato. La Roma così perde 2-0 (Bale al 47esimo e Lucas Vazquez al 59esimo) all'Olimpico, non senza una rumorosa insoddisfazione dei tifosi, che potevano comunque già contare sugli ottavi, cui l'undici di Di Francesco era già qualificato. Va agli ottavi anche la Juventus, che batte il Valencia e si qualifica con un ...

Champions League 2018-2019 - i risultati di oggi (27 novembre). Juventus e Roma agli ottavi - avanti anche i Manchester : Ricca serata di Champions League con otto partite in programma e grande spettacolo in giro per l’Europa. La Juventus sorride, batte il Valencia per 1-0 grazie a un gol di Mandzukic su assist cosmico di Cristiano Ronaldo e conquista la matematica qualificazione agli ottavi di finale ma per il primo posto è tutto rinviato all’ultima giornata visto che il Manchester United è riuscito a battere lo Young Boys al 91′ grazie alla rete ...

Serie A - Giudice Sportivo : due turni ad Ilicic ammende per Roma e Juventus : Due turni di stop per Josip Ilicic dell’Atalanta, Juventus e Roma punite, insieme all’Udinese, per cori di discriminazione territoriale, un turno di stop per Ivan Juric del Genoa, 5mila euro di ammenda per l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, sono queste le decisione assunte dal Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandea, coadiuvato da Stefania Ginesio e […] L'articolo Serie A, Giudice Sportivo: due turni ad ...