Juventus | la bomba dalla Spagna | Cristiano Ronaldo fa fuori Allegri | ecco il nome

ARRIVA LA NOTIZIA BOMBA DA TORINO ?? Riusciremo mai a fare 100 ?? per questa bellissima notizia?

(Di martedì 4 dicembre 2018) E’ andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha dato nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Non sbaglia un colpo la, la squadra di Massimilianoha dominato in lungo ed in largo in trasferta contro la Fiorentina, niente da fare per il club viola che ha messo in mostra evidenti limiti. I bianconeri invece si confermano per distacco la migliore squadra del campionato e puntano senza mezzi termini al Triplete. Non molla però il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ha conquistato tre punti preziosissimi nella difficile trasferta contro l’Atalanta, vincere a Bergamo non è mai facile per nessuno. Ma a tenere banco è anche il futuro, in particolar modoarrivano clamorose novità che riguardano il club bianconero e la panchina della prossima stagione., la...