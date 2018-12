Juventus-Inter Formazioni | fuori Alex Sandro | ci sarà Nainggolan?

Serie A - Juventus-Inter : partita in diretta tv su Sky venerdì 7 dicembre : Nel weekend dell’Immacolata si disputerà la 15ª giornata di Serie A. Il campionato di calcio italiano proporrà un anticipo di altissimo livello. In campo venerdì 7 dicembre 2018 scenderanno Juventus e Inter all’Allianz Stadium di Torino. La partita avrà inizio alle ore 20.30 e verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Gli abbonati avranno modo di vederla anche in streaming su Sky Go. I bianconeri sono reduci dalla vittoria esterna sul ...

Juventus-Inter - Dybala : 'Mai un gol ai nerazzurri? Magari lo faccio venerdì. Noi battibili solo da noi stessi' : Il Galà del Calcio Aic è stato una sfilata di calciatori bianconeri. Da Chiellini a Pjanic, da Alex Sandro a Paulo Dybala, tutti premiati per il loro super 2018. A margine dell'evento, a intervenire è ...

Juventus - è partito il countdown verso il match con l’Inter : lavoro a parte per Alex Sandro e Khedira : Il club bianconero ha iniziato gli allenamenti verso l’anticipo dello Stadium, hanno lavorato a parte Alex Sandro, Khedira e Emre Can La Juventus ha iniziato ufficialmente l’avvicinamento al big match di venerdì sera all’Allianz Stadium contro l’Inter, allenandosi questo pomeriggio alla Continassa. I bianconeri hanno svolto una seduta iniziata con attivazione in palestra, per proseguire poi in campo, con lavoro ...

Marotta : 'Juventus-Inter? Vediamo...' : MILANO - In attesa di essere nominato amministratore delegato dell' Inter , Beppe Marotta continua a mantenere un profilo decisamente basso, evitando ogni dichiarazione in proposito. Venerdì vedrà ...

Marotta : 'Io presente a Juventus-Inter? Vediamo…' : ROMA - In attesa di essere nominato amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta continua a mantenere un profilo decisamente basso, evitando ogni dichiarazione in proposito. Venerdì vedrà ...

Marotta - Juventus-Inter? Vediamo... : ANSA, - MILANO, 3 DIC - In attesa di essere nominato amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta continua a mantenere un profilo decisamente basso, evitando ogni dichiarazione in proposito. ...

Marotta - Juventus-Inter? Vediamo... : ANSA, - MILANO, 3 DIC - In attesa di essere nominato amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta continua a mantenere un profilo decisamente basso, evitando ogni dichiarazione in proposito. ...

Juventus-Inter - Marotta allo scoperto : “Sarò presente? Ecco cosa dico…” : JUVENTUS INTER Marotta- Intercettato da alcuni colleghi, in occasione di una riunione di Lega, Beppe Marotta ha parlato del suo prossimo futuro rivelando un piccolo retroscena sulla sua potenziale presenza all’Allianz Stadium venerdì sera in occasione di Juventus-Inter. L’ex direttore generale bianconero non si è sbottonato particolarmente, dribblando alcune domande sul suo immediato futuro. Immediato […] L'articolo ...

Juventus- Inter streaming live - ecco dove e come vedere il match : Juventus Inter streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Juventus Inter live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Juventus-Inter sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere […] L'articolo Juventus- Inter streaming live , ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A News Calcio ...

Juventus-Inter - quando si gioca? Data - programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 si giocherà il derby d’Italia tra Juventus e Inter. La partita più giocata nella storia della Serie A quest’anno si svolgerà alla 15ma giornata e sarà un crocevia fondamentale per il cammino delle due squadre. I bianconeri davanti al pubblico dell’Allianz Stadium cercheranno di continuare il loro cammino trionfale e distanziare ulteriormente uno dei rivali diretti per lo scudetto. Dall’altra parte i ...

Juventus-Inter apre la 15^ giornata di Serie A : la partita in diretta tv su SkySport : Nell'anticipo del venerdì sarà il derby d’Italia Juventus Inter ad aprire la quindicesima giornata di Serie A. Sfida ricca di fascino e spesso anche di polemiche, diventate particolarmente velenose soprattutto dopo l'assegnazione al club nerazzurro dello scudetto revocato alla Vecchia Signora in seguito all'inchiesta denominata 'calciopoli'. Con 233 incontri ufficiali disputati si tratta della partita che si è giocata più volte nel calcio ...

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : da domani si pensa alla gara contro l'Inter : Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi una domenica di riposo. I bianconeri ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax e si stanno ricaricando in vista delle prossime importanti partite. Da domani, però, la Juventus tornerà in campo e inizierà a mettere nel mirino la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri avrà l'Intera settimana a disposizione per poter decidere chi ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Juventus-Inter - parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti : parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Inter: ecco tutte le informazioni. L'articolo Juventus-Inter, parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.