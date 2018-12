Juventus | Emre Can rientra e torna al gol | tegola Barzagli | si teme un lungo stop

Juventus - si ferma Barzagli : lesione muscolare - si teme uno stop 'non breve'. Sorride Emre Can : Brutte notizie per Andrea Barzagli , difensore della Juventus che nell'ultima seduta di allenamento si è procurato una lesione al quadricipite femorale della coscia destra. Lo ha reso noto lo stesso ...

Juventus - brutte notizie dall’infermeria : il punto sugli infortunati Barzagli - Alex Sandro - Khedira ed Emre Can : Barzagli, Alex Sandro, Khedira ed Emre Can sono i calciatori attualmente ai box della rosa della Juventus, Allegri valuta le condizioni in vista della gara con l’Inter Barzagli, Alex Sandro, Khedira ed Emre Can compongono attualmente il novero degli infortunati in casa Juventus. Alcuni sono in procinto di rientrare in campo, altri invece dovranno osservare uno stop più lungo che preoccupa mister Allegri. Tra questi il difensore ...

Juventus - infortunio Emre Can : ecco quando ritornerà in panchina : infortunio Emre CAN – Per la Juventus si sta risolvendo un altro grattacapo. Dopo il ritorno di Bernardeschi, recuperato dall’infortunio subito in Nazionale, sta per rientrare anche Emre Can. Il centrocampista tedesco, che ha subito un’operazione al nodulo tiroideo sta per rientrare tra i convocati e, come detto da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, potrebbe […] L'articolo Juventus, infortunio Emre Can: ecco ...

Juventus - Alex Sandro infortunato : salterà la Fiorentina. Bernardeschi recuperato - Emre Can torna a correre : ... nei prossimi giorni si sottoporrà a sedute di fisioterapia, ma in ogni caso non sarà convocato per la trasferta di Firenze di sabato 1 dicembre alle ore 18.00, esclusiva Sky Sport Serie A,. Chi ...

Juventus - quanti infortuni! Chi entra e chi esce dall’infermeria : ko Alex Sandro - torna (ma non subito) Emre Can : Situazione delicata sotto il profilo degli infortuni in casa Juventus: in vista della Fiorentina si ferma Alex Sandro, ancora indisponibili Khedira e Bernardeschi mentre De Sciglio è recuperabile Situazione davvero delicata in casa Juventus: in vista della sfida di Firenze del prossimo weekend, l’infermeria non si svuota. Dopo la sfida di ieri notte contro il Valencia, si è fermato anche Alex Sandro a causa di un problema al flessore ...

Juventus - Emre Can torna ad allenarsi con i compagni di squadra : TORINO - 'BENtornaTO Emre Can! Che bello rivederti in campo' . Con questo messaggio pubblicato con un video su Twitter la Juventus ha dato il bentornato in campo ad Emre Can che oggi alla Continassa ...

Juventus - Emre Can si allena di nuovo con i compagni : il video : La Juve, questa mattina, ha ripreso immediatamente ad allenarsi dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro il Valencia. I bianconeri, dunque, devono già archiviare il successo europeo per concentrarsi subito in vista del prossimo match di campionato. Infatti, la Juventus sabato alle 18 sarà nuovamente in campo per affrontare la Fiorentina allo stadio Franchi. Per questo motivo la squadra si è ritrovata questa mattina alla Continassa per ...

Juventus - Pjanic e Bernardeschi a parte : Emre Can torna a lavorare sul campo dopo l’operazione : La formazione bianconera è tornata a lavoro dopo due giorni di riposo, a parte Pjanic e Bernardeschi insieme a Khedira La Juventus è tornata a lavorare alla Continassa dopo due giorni di riposo, concessi da Allegri per via della sosta per le Nazionali. I giocatori e lo staff tecnico si sono ritrovati oggi per iniziare l’avvicinamento al match con la Spal, in programma sabato allo Stadium. LaPresse – Fabio Ferrari Esercitazioni ...

Juventus - lavoro a parte per Pjanic - Bernardeschi e Khedira : si rivede Emre Can : Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare il match contro la Spal. I bianconeri hanno ritrovato i primi nazionali, e così la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio è davvero entrata nel vivo. La Juve, in vista della ripresa del campionato, è chiamata a fare i conti con alcuni giocatori acciaccati. Al momento, infatti, sono fermi ai box Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi e Sami Khedira, ...

La Juventus torna a lavoro : si rivede Emre Can : TORINO - A quattro giorni dalla gara di campionato con la Spal all' Allianz Stadium , Massimiliano Allegri recupera qualche pezzo. La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, ha emesso un ...

Buone notizie per la Juventus : Emre Can già al lavoro : TORINO - Riparte la Juventus dopo i due giorni di riposo con i ritorni di Chiellini e Cuadrado dagli impegni con le nazionali. Prosegue il recupero di Pjanic, Bernardeschi e Khedira in vista della ...

Juventus - Emre Can tornato a Torino dopo l'operazione. CR7 sorridente sul jet privato : Due i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi, tornati al lavoro sul campo. Il modo migliore per ricaricare le batterie in vista delle prossime sei partite. Un tour de force ...

Juventus - Emre Can : ecco quando rientrerà il tedesco : Buone notizie per la Juventus: Emre Can è tornato oggi a Torino dopo l’intervento chirurgico per il modulo tiroideo e la successiva convalescenza. Il centrocampista tedesco ha incontrato lo staff medico bianconera per pianificare il programma di lavoro personalizzato. Emre Can, fermatosi per gli accertamenti il 21 ottobre scorso, domani dovrebbe ricominciare a correre e presto potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Allegri spera di ...