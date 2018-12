Juventus-Bologna | i campioni in carica sfidano i felsinei nel prossimo turno di Coppa

oasport

: #MadeInItaly ???? The best-rated Italians from the last round of fixtures in the press ??? Giorgio CHIELLINI (G 7.5… - azzurri : #MadeInItaly ???? The best-rated Italians from the last round of fixtures in the press ??? Giorgio CHIELLINI (G 7.5… - juventusfans : #CoppaItalia: #BolognaVsCrotone finisce 3-0, quindi la #Juventus agli ottavi di finale in gara unica all’Allianz St… - sportface2016 : Avanza il Bologna nella #TimCup: sfiderà la #Juventus -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale per quanto riguarda laItalia di calcio 2018-2019. In corso i sedicesimi, nelentreranno in scena le migliori otto squadre del campionato di Serie A. C’è attesa ovviamente per quanto riguarda la, pluridetentrice del titolo: i bianconeri sfideranno all’esordio nella manifestazione il, che oggi si è imposto nettamente per 3-0 sul Crotone. Andiamo a scoprire il programma e la data della sfida.Ottavi di finaleItalia 2018-2019 DOMENICA 13 GENNAIO (salvo anticipo o posticipo):ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da confermare) e in diretta streaming su Rai Play.gianluca.bruno@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla ...