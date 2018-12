Juventus | Bernardeschi | ' Qui tutti lavorano per farti crescere'

Juventus - Allegri : 'Torna Bernardeschi. Dybala? È un tuttocampista' : TORINO - Guadagnati due punti inaspettati sul Napoli la scorsa settimana, in un turno sulla carta facile per tutte le prime della classe, Massimiliano Allegri vuol tentare il bis in questo weekend, ...

Fiorentina-Juventus - Allegri : "Dybala è un tuttocampista. Bernardeschi c'è" : 'Per la Fiorentina è la partita dell'anno, avrà una città intera a spingerla. E speriamo che sia una bella giornata di sport nel contesto di una sana rivalità'. Il primo spunto di Massimiliano Allegri tocca l'aspetto l'ambientale di Fiorentina-Juventus. Poi c'è quello pratico, sempre in prima fila con Max. 'Turno ...

Juventus - Alex Sandro infortunato : salterà la Fiorentina. Bernardeschi recuperato - Emre Can torna a correre : ... nei prossimi giorni si sottoporrà a sedute di fisioterapia, ma in ogni caso non sarà convocato per la trasferta di Firenze di sabato 1 dicembre alle ore 18.00, esclusiva Sky Sport Serie A,. Chi ...

Juventus - per la partita di sabato Allegri ritrova Bernardeschi : Alex Sandro da valutare : Questa mattina, la Juve si è messa al lavoro in vista della partita contro la Fiorentina. Ovviamente chi è sceso in campo ieri contro il Valencia si è dedicato ad un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto una seduta in campo. A questa sessione hanno preso parte anche Federico Bernardeschi e Emre Can. Il tedesco ha lavorato parzialmente con il gruppo e il suo rientro si sta avvicinando. La Juventus, dunque, sta per ritrovare uomini ...

Juventus - Bernardeschi pronto a rientro : ANSA, - TORINO, 28 NOV - Federico Bernardeschi quasi sicuramente sarà tra i convocati di Massimiliano Allegri per la trasferta della Juventus, sabato, a Firenze. L'attaccante carrarese, reduce da un ...

Juventus - i convocati : fuori Khedira e Bernardeschi - c'è Pjanic : TORINO - Nessuna sorpresa tra i convocati della Juventus in vista del match di domani in casa, alle 18, con la Spal: fuori gli infortunati Emre Can , Khedira e Bernardeschi , tutti presenti gli altri ...

Juventus - Pjanic e Bernardeschi a parte : Emre Can torna a lavorare sul campo dopo l’operazione : La formazione bianconera è tornata a lavoro dopo due giorni di riposo, a parte Pjanic e Bernardeschi insieme a Khedira La Juventus è tornata a lavorare alla Continassa dopo due giorni di riposo, concessi da Allegri per via della sosta per le Nazionali. I giocatori e lo staff tecnico si sono ritrovati oggi per iniziare l’avvicinamento al match con la Spal, in programma sabato allo Stadium. LaPresse – Fabio Ferrari Esercitazioni ...

Juventus - lavoro a parte per Pjanic - Bernardeschi e Khedira : si rivede Emre Can : Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare il match contro la Spal. I bianconeri hanno ritrovato i primi nazionali, e così la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio è davvero entrata nel vivo. La Juve, in vista della ripresa del campionato, è chiamata a fare i conti con alcuni giocatori acciaccati. Al momento, infatti, sono fermi ai box Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi e Sami Khedira, ...

Juventus - Bernardeschi piano : prova per il Valencia : TORINO - Dopo la domenica in solitaria di Miralem Pjanic , che ha sudato in palestra, ecco il lunedì personalizzato di Federico Bernardeschi che, da solo alla Continassa, ha continuato con i suoi ...

Juventus - si rivedono Bernardeschi ed Emre Can : Buone notizie per la Juventus in vista dei prossimi impegni di Serie A e Champions League . Gli allenamenti per tutta la squadra riprenderanno martedì mattina, ma ci sono due gradite sorprese. La ...

Juventus - emergenza a centrocampo per la Spal la chiave è Bernardeschi : TORINO - L'ultimo giorno di riposo per la Juventus prima della ripresa fissata per domani non risolverà i problemi a centrocampo di Allegri. Se Pjanic , tornato domenica alla Continassa per allenarsi ...

Juventus : Pjanic non preoccupa - Khedira e Bernardeschi in dubbio : Per la Juve oggi è un giorno di riposo e i cancelli della Continassa resteranno chiusi fino a domani. Infatti, i bianconeri sono attesi al JTC nel pomeriggio di martedì. In casa Juventus bisognerà fare il punto della situazione sugli infortunati soprattutto in vista della partita contro la Spal. Al momento, le condizioni che preoccupano di meno sono quelle di Miralem Pjanic. Il numero 5 bianconero ieri era alla Continassa e quasi certamente ...

Juventus - Bernardeschi a rischio contro la SPAL : novità Emre Can : Juventus Bernardeschi- Continua la leggera emergenza in casa Juventus. Federico Bernardeschi, rientrato dal ritiro della Nazionale per un affaticamento ai flessori, potrebbe star fuori per circa 15 giorni e quindi saltare il match di campionato contro la SPAL. Situazione che verrà monitorata con altri ulteriori esami che verranno eseguiti all’inizio della prossima settimana Inizio di […] L'articolo Juventus, Bernardeschi a rischio ...

Juventus - Allegri riparte senza Bernardeschi ma con la carica del tweet di Ronaldo : La Juventus è tornata in campo dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, è rientrato anche CR7 dopo la vacanza a Londra con la compagna Georgina, “Si torna in pista”, è l’eloquente tweet di Ronaldo direttamente dalla Continassa. Back on track⚽ pic.twitter.com/1CNe0jvibh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 15 novembre 2018 -> Leggi anche Juventus, […] L'articolo Juventus, Allegri riparte senza Bernardeschi ...