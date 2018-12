Juventus | Allegri | “Il Pallone d’Oro a Modric sarà uno stimolo a Ronaldo”

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo meritava il Pallone d'Oro - vittoria di Modric stimolo per lui' : Il Pallone d'Oro è andato a Luka Modric, che ha così spezzato il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il secondo posto nella classifica di France Football sarà però da ulteriore stimolo per il ...

Juventus - Allegri : 'L'Inter ha grandi valori. Gara dalla massima difficoltà' : A margine dei Gazzetta Sports Awards, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della sua carriera in bianconero e della situazione stagionale. Alla domanda su come fossero migliorate le sue qualità a ...

Juventus - la bomba dalla Spagna : Cristiano Ronaldo fa fuori Allegri - ecco il nome ‘scelto’ per la panchina bianconera : E’ andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha dato nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Non sbaglia un colpo la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha dominato in lungo ed in largo in trasferta contro la Fiorentina, niente da fare per il club viola che ha messo in mostra evidenti limiti. I bianconeri invece si confermano per distacco la migliore squadra del ...

Juventus - Chiellini : 'CR7 migliora tutta la squadra. Allegri è la nostra guida' : Passano gli anni, ma lui è sempre lì, seduto al tavolo dei migliori. Giorgio Chiellini ha partecipato al galà dell'Aic insieme ai compagni di squadra Dybala, Pjanic, Cancelo e Alex Sandro e all'...

SCRITTE CHOC CONTRO SCIREA E VITTIME HEYSEL/ Video - Allegri dopo Fiorentina-Juventus : "Vanno arrestati" - IlSussidiario.net : HEYSEL e insulti a SCIREA: SCRITTE CHOC prima di Fiorentina-Juventus. Video, Allegri duro: "Vanno arrestati". Le ultime notizie

Fiorentina-Juventus - scritte contro Scirea e Heysel. Allegri : "Da arresto" : Fuori dallo stadio Franchi , poco prima di Fiorentina-Juventus, sono comparse scritte che offendono la memoria dei 39 tifosi morti all' Heysel , 1985, finale di Champions contro il Liverpool, e l'ex ...

Juventus - Allegri : "Squadra di grandi uomini. E miglioreremo ancora" : Massimiliano Allegri soddisfatto della sua Juventus dopo il 3-0 alla Fiorentina : "In queste gare ci vuole ordine, a Firenze le partite non finiscono mai e l'ambiente era molto carico. Non era ...

Juventus - orgoglio Allegri : 'Bravi ragazzi - qui a Firenze non era semplice' : TORINO - È un Massimiliano Allegri soddisfatto e orgoglioso della sua Juventus quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 rifilato a domicilio alla Fiorentina nel secondo anticipo della 14esima giornata di Serie A : 'Qui al Franchi non era semplice - ha detto il tecnico bianconero -, c'era un ambiente ...

Juventus - Allegri : 'Bravi a limitare i rischi - vincere non era facile' : Così Massimiliano Allegri, parlando a Sky sport, dopo la vittoria della Juventus a Firenze sulla Fiorentina per 3-0.

Fiorentina-Juventus - Allegri : “Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione” : Al termine della gara vinta dalla Juve sulla Fiorentina, queste le parole del tecnico dei bianconeri Allegri, intervistato da Sky Sport: “Oggi non era facile giocare contro questa squadra, in questo ambiente, ma siamo riusciti a bloccare la partita e nel primo tempo praticamente non abbiamo corso rischi. Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione. Questa è una squadra di grande temperamento e di grande intesa: per ottenere ...

Fiorentina-Juventus 0-3 : Bentancur - Chiellini e Ronaldo fanno volare Allegri : FIRENZE - Il dicembre di fatica della Juve è cominciato con una passeggiata di salute a Firenze , la prima delle teoriche, molto teoriche, trappole che il campionato ha steso sul cammino bianconero. I ...

FIORENTINA Juventus - DIRETTA/ Streaming video e tv : Stefano Pioli contro Max Allegri - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di lusso di Serie A al Franchi.

Probabili formazioni/ Fiorentina Juventus : Allegri ancora senza Sami Khedira - Serie A 14giornata - - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Fiorentina Juventus: novità live e quote per il match di questa sera al Franchi, previsto nella 14giornata del Campionato di Serie A.

Juventus - le possibili scelte di Allegri per il match di domani : Pjanic potrebbe riposare : La Juve, questo pomeriggio, si è allenata in vista della partita di domani contro la Fiorentina. I bianconeri dopo la sessione di lavoro sono partiti alla volta di Firenze. Durante la seduta di oggi, Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà contro i viola e l'undici della Juventus al Franchi presenterà alcune novità rispetto al match contro il Valencia. Per la partita contro la Fiorentina, il tecnico livornese potrà contare ...