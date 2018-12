Juve U 23 | tifosi Pisa disertano la trasferta | ' Niente sparring a giovani ' di plastica'

Pallone d'Oro - il Napoli omaggia Modric e scatena i tifosi della Juventus : Napoli - Un gesto di cortesia e sportività o una frecciatina alla Juventus e a Cristiano Ronaldo ? Difficile da dire, ma i complimenti fatti via Twitter a Modric per il Pallone d'Oro sono stati di ...

Fiorentina-Juventus - la risposta dei tifosi bianconeri alle scritte su Scirea e sull’Heysel [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da entrambe le tifoserie e, come purtroppo si è avuto modo di vedere nel pre partita, alcune volte si può eccedere e cadere nell’orrido, andando a toccare veri e propri tasti dolenti per intere famiglie che hanno subito delle disgrazie. Ovviamente non tutta la tifoseria viola può essere ritenuta responsabile delle scritte inneggianti all’Heysel o delle ingiurie nei confronti ...

Vialli - i tifosi della Juventus e della Sampdoria si stringono attorno all’ex beniamino [FOTO] : 1/3 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 12 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Serie A - Juventus la squadra più amata dai tifosi. Inter la meno simpatica : Difficile stimare quanta passione coinvolge gli italiani in termini calcistici, obiettivo affrontato dallo studio "European Football Benchmark" effettuato da Statista . Sono stati Intervistati circa ...

Juventus - Bonucci dimentica il Milan e provoca i tifosi rossoneri [VIDEO] : Il rapporto tra Bonucci e il Milan, volendo estremizzare, è durato grossomodo quanto un temporale estivo. All’inizio con squilli di tromba e progetto imperniato sul centrale della Nazionale si sono contrapposti i primi mesi caratterizzati dal rendimento disastroso e l’addio burrascoso dopo appena una stagione. Tutto ciò ha provocato scompensi nell’ambiente rossonero, che gli ha concesso troppo in fretta i gradi di leader ...

Calcio - Juventus squadra più amata dai tifosi : invece la più odiata è una sorpresa : La Juventus si conferma prima squadra con il 39% del seguito, a sorpresa è invece l'Inter la squadra più odiata d'Italia...

In Italia 33 milioni di tifosi di calcio : la Juve la più amata - l’Inter la più odiata : Il nuovo sondaggio interattivo di Statista “European Football Benchmark” ha rivelato che la Juventus è la squadra più amata. L'articolo In Italia 33 milioni di tifosi di calcio: la Juve la più amata, l’Inter la più odiata è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve-Real Madrid - la ricostruzione dello scandalo dopo la finale di Cardiff : Sergio Ramos positivo all’antidoping - la reazione dei tifosi bianconeri è sorprendente : DOPING Sergio Ramos – Una notizia clamorosa nelle ultime ore e che ha portato alla reazione da parte dei tifosi della Juventus. Secondo quanto rivelato dai tedeschi di Der Spiegel e dai francesi di Mediapart il calciatore del Real Madrid dopo la finale di Champions League a Cardiff contro i bianconeri non superò i controlli perché agli uffici dell’antidoping. “Un semplice disguido” fu la giustificazione del club spagnolo, e il ...

Noi tifosi della Juventus - capri espiatori di questa Italia : Perché? Pubblichiamo il punto di vista, ovviamente parziale e che – va da sé – non condividiamo, di uno juventino che però pubblichiamo perché ben rappresenta il pensiero di tanti tifosi della Juventus. È una lettura che a nostro avviso ha un interesse antropologico. Gli Italiani passano per essere generalmente accomodanti, pragmatici, pacifici. Eppure in una cosa sono intransigenti, dogmatici, perfino violenti in una maniera che ...

Calciomercato Juventus - i tifosi possono sognare dopo le dichiarazioni di Dybala : colpo in arrivo? : Le parole di Paulo Dybala al Corriere dello Sport possono far sognare i tifosi della Juventus. L’attuale numero dieci bianconero ha parlato di chi lo ha preceduto, cioè Paul Pogba, che non sta entusiasmando con la maglia del Manchester United. L’argentino ha dichiarato: “Con Paul siamo rimasti in contatto da quando è andato allo United. Siamo amici, chissà che un giorno potremo tornare a giocare di nuovo insieme. Io allo ...

Inchiesta 'ndrangheta - Juventus e tifosi : benzina a casa del giornalista di Report : ROMA - Una croce con vernice rossa sul muro accanto alla porta di casa e liquido infiammabile in più punti sul pianerottolo dell'appartamento. Avvertimento al giornalista Rai Federico Russo, autore di ...

Intimidazione all’inviato di Report che indagò su tifosi della Juve e ‘ndrangheta : “Benzina dappertutto - salvati dal cane” : L’inviato di Report, Federico Ruffo, è stato vittima di un attentato incendiario – fortunatamente fallito – nella sua abitazione di Ostia. “Sono spesso a Torino per lavoro – ha raccontato in un video pubblicato sulla pagina Facebook della trasmissione Rai – e gli attentatori conoscevano i miei spostamenti. Sapevano che fossi qui”. Oltre alla benzina cosparsa sul pianerottolo del palazzo (dove vivono ...

Juventus - il figlio di Nedved posa con Pogba e scatena i tifosi : Paul Pogba rimane un sogno ad occhi aperti per i tifosi della Juventus , lo dimostrano i commenti a un post Instagram di Pavel Nedved junior . Il figlio del vicepresidente bianconero ha pubblicato una ...