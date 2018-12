Jane the Virgin | The Cw lavora allo spin-off antologico

blogo

: jane the virgin mi fa proprio schifo è monotono e noioso - sebastianblat : jane the virgin mi fa proprio schifo è monotono e noioso - TelefilmStyle : Jane the Virgin avrà uno spin-off! ?? - Glinformati : Jane the Virgin: The CW sviluppa lo spin-off - GLI INFORMATI - -

(Di martedì 4 dicembre 2018)Un nuovo capitolo potrebbe aprirsi nella vita della protagonista dithe, ed usiamo la parola "capitolo" non a caso. Se la quinta ed ultima stagione della serie tv di The Cw che ha lanciato la carriera di Gina Rodriguez andrà in onda negli Stati Uniti nel 2019, il network sta già pensando a come continuare a sfruttare la popolarità della serie una volta conclusa.L'idea è la più semplice di tutte: con uno-off. Ma non uno qualsiasi: stando a quanto riporta Deadline Hollywood, infatti, The Cw non vorrebbe coinvolgere nel progetto nessuno dei protagonisti della serie originale, se non la stessa Rodriguez, ma in forma differente da come si potrebbe pensare. Lo-off, infatti, sarebbe una serie antologica, con ciascuna stagione incentrata su uno dei romanzi scritto daVillanueva.the, The Cw-off...