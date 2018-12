Jane ed Elia | e quel segreto svelato nella notte | Martina racconta tutto dopo il Gf Vip

Domenica Live - Jane Alexander : "Con Elia stiamo cercando di conoscerci" : Ospite della puntata di Domenica Live del 2 dicembre è stata una delle concorrenti più discusse della terza edizione del Grande Fratello Vip: Jane Alexander ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Barbara D'Urso, che aveva già avuto nel suo salotto l'ormai ex fidanzato dell'attrice Gianmarco Amicarelli ed Elia , l'ex velino per il quale Jane ha provato una forte attrazione all'interno della casa. Secondo quanto dichiarato dalla Alexander , con ...

Elia Fongaro ‘urla’ di felicità per Jane sui social : fan elettrizzati : Elia Fongaro ‘urla’ la sua felicità per Jane su Instagram: fan elettrizzati Lunedì vitale, brioso e passionale per Elia Fongaro, che apre la settimana pubblicando un post social denso di miele e felicità. Negli scorsi giorni la situazione delicata che lo aveva fatto avvicinare alla bella Jane Alexander al Grande Fratello Vip ha finalmente trovato […] L'articolo Elia Fongaro ‘urla’ di felicità per Jane sui social: ...