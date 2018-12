Italia verso il crac | lo studio che svela la prova regina sulla violentissima recessione

AlItalia - Di Maio convoca i sindacati per il 12 dicembre. Verso la proroga del prestito ponte : I vertici di Fs sono al lavoro sul progetto e stanno procedendo nella confirmatory due diligence per esaminare tutti i dati; nella newco potrebbe entrare anche il ministero dell'Economia, con la ...

Il flusso dei migranti in marcia verso l'Europa si è ridotto - in calo gli arrivi in Italia e Grecia : Non c'è più motivo di rinviare la ridefinizione della politica comune di gestione dei richiedenti accoglienza. Si tratta ora di «completare rapidamente la riforma dell'Unione europea in materia di ...

Calcio femminile - Italia verso i Mondiali. Milena Bertolini : “Sabato il sorteggio - la Nazionale ha fatto un salto in avanti” : Sabato 8 dicembre si svolgerà il sorteggio dei Mondiali 2019 di Calcio femminile, l’Italia parteciperà alla rassegna iridata dopo vent’anni dall’ultima volta. Il CT Milena Bertolini ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa a Tuttosport: “Un anno fa nemmeno mi passava per la testa il sorteggio, lo dico onestamente. Ci speravo, come tutte noi. Ma era ancora qualcosa di lontano. Adesso sto ...

“L’infelicità Italiana” di Maurizio Braucci : “Verso Riace in moto per raccontare i migranti” : Esce in libreria "L'infelicità italiana. Vademecum sull'accoglienza, i migranti e noi" di Maurizio Braucci. Il racconto, sottoforma di viaggio in motocicletta da Napoli a Riace, racconta il sistema dell'accoglienza e quel sentimento d'infelicità che domina nel Paese: "Gli italiani devono smettere di prendersela con gli stranieri e ricominciare a lottare per i loro diritti."Continua a leggere

Samp verso il match con la Spal - Giampaolo : 'Contro la Spal formazione nuova. Ci teniamo alla Coppa Italia' : Genova - 'Fino a quando c'è la possibilità noi ce la giocheremo '. Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia del match di Coppa Italia con la Spal carica la squadra verso l'impegno ...

Meteo Protezione Civile domani : veloce perturbazione verso il Sud Italia : Nella giornata di domani avremo dell'instabilità concentrata soprattutto sulle regioni meridionali e sull'Abruzzo, per il transito di una veloce perturbazione che scorrerà fra Italia e Balcani....

Goldman : Italia verso la recessione. I mercati le faranno cambiare rotta : Secondo la banca americana l'Italia è fra i rischi che potrebbero complicare più del previsto lo scenario di mercato europeo nel 2019, con «la crisi di bilancio che

AlItalia - verso nuova proroga prestito : 18.51 Il governo lavora ad una nuova proroga del termine per il rimborso del prestito ponte per Alitalia, attualmente fissato al 15 dicembre. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la proroga potrebbe essere di altri sei mesi e il provvedimento sarà mercoledì in Consiglio dei Ministri. Intanto i sindacati si preparano alla mobilitazione dei lavoratori della compagnia aerea.La data sarà decisa a breve,sempre a quanto si ...

AlItalia : sindacati verso mobilitazione : ANSA, - ROMA, 2 DIC - I sindacati si preparano alla mobilitazione dei lavoratori di Alitalia ed a breve, secondo quanto si apprende, decideranno la data della mobilitazione che sarà sicuramente prima ...

Conte vede Juncker - la procedura non conviene a nessuno : 'Italia e Ue sulla stessa barca'. Verso la soluzione su manovra : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia', assicura. E spiega: detto ciò nella trattativa, 'se non si chiede al governo di tradire gli italiani, ...

Ogni anno 4mila nuovi sieropositivi. In Italia l'HIV si trasmette attraverso l'ignoranza. : Ma il rischio, in questi casi, è quello di mancare il focus e non fare quel salto di qualità che rende la cronaca una questione sociale e materia di riflessione, soprattutto quando si hanno davanti ...

L'Italia corre dritta verso la recessione : economia al palo - giù i consumi : Brutte notizie dall'Istat: i dati nel terzo trimestre 2018 segnalano il peggioramento dei conti. Bisogna risalire al 2014...

CSP : Pil in calo nel III trimestre - Italia verso la recessione : Le ultime stime dell'Istat sulle prospettive dell'economia Italiana nel 2018 e nel 2019 ipotizzano che nell'intero 2018 il Pil crescerà dell'1,1% e che il 2019 sarà caratterizzato da un Pil in ...