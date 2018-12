Italia | Governo sotto pressione a Bruxelles e a Torino

Le imprese Italiane rilanciano sui cantieri per le grandi opere : il governo non blocchi lo sviluppo : 'La nostra pazienza ha un limite' ha dichiarato il presidente di Confindustria Boccia che ha esortato il premier ad evitare la procedura d'infrazione. 'Altrimenti è meglio che si dimetta' -

Il problema dell’Italia non è più come cambiare la manovra ma come cambiare il governo : I tremila imprenditori in rappresentanza di tre milioni di imprese e del sessantacinque per cento del pil italiano (dicasi sessantacinque) che si sono riuniti ieri alle Ogr di Torino per manifestare il proprio dissenso contro la cultura della decrescita veicolata dagli irresponsabili del cambiamento

Sondaggi politici - gli Italiani bocciano la manovra e chiedono al governo di trattare con l’Ue : Gli italiani sembrano bocciare la manovra e chiedono al governo di cedere, almeno in parte, alle richieste dell'Ue nella trattativa con Bruxelles. Un Sondaggio realizzato da Ipsos dimostra che gran parte degli intervistati sostiene che la legge di Bilancio faccia crescere il debito pubblico e spaventi gli investitori.Continua a leggere

Il Governo pronto a prorogare il prestito per AlItalia : Il Governo lavora ad una nuova proroga, probabilmente di altri sei mesi, del termine per il rimborso del prestito ponte per Alitalia, attualmente fissato al 15 dicembre. Lo si apprende da fonti qualificate. Il provvedimento, secondo le stesse fonti, è atteso in consiglio dei ministri mercoledì.I sindacati si preparano alla mobilitazione dei lavoratori di Alitalia ed a breve, secondo quanto si apprende, decideranno la data della ...

L'ESPROPRIO DELLA PRODUTTIVITA' AI DANNI DEI LAVORATORI NELL'Italia DEL GOVERNO DELLE "SINISTRE" di Luigi Luccarini. : ... per un aumento del relativo comparto di spesa pubblica del 299% 24,7 miliardi di euro in 10 anni ha generato davvero nulla in termini di fattori di crescita per l'economia DELLA Nazione. Anzi. Un ...

Bandiera arcobaleno a Madrid. Governo attacca ambasciatore Italiano : Cosa succede all'ambasciata italiana in Spagna ? Il Paese iberico, più aperto sul fronte dei diritti civili, non va in fibrillazione per i gay pride o i matrimoni omosessuali. Ma a palazzo Madama la ...

Italia-Egitto : Cicchitto - ReL - - Fico sviluppa politica estera parallela non concordata con governo e Parlamento : Roma, 01 dic 16:36 - , Agenzia Nova, - Il presidente di ReL , Riformismo e Libertà, , Fabrizio Cicchitto, interviene, con una nota, su quanto annunciato dal presidente della Camera,... , Com,

Boccia : Italia a rischio recessione - il governo riequilibri la manovra : Lo diremo lunedì a Torino con 11 associazioni, compresa la nostra, che rappresentano 3 milioni di imprese nel Paese, un segnale - conclude - dai protagonisti dell'economia del Paese che rappresentano ...

Tajani (Forza Italia) alle europee andremo da soli - dopo ci sarà un nuovo governo : Tajani informa che Forza Italia non cambierà il simbolo e si presentera da sola alle europee (ANSA) – ROMA, 30 NOV – “alle europee? Ognuno andrà per la propria strada, ci sarà il proporzionale, noi allargheremo i nostri confini all’Udc e a quella che noi chiamiamo L’Altra Italia. Saranno le liste dell’Altra Italia; con un simbolo dove ci sarà Forza Italia e ci sarà anche qualche cambiamento. A PROPOSITO DI ...

Il centrodestra lancia 'Altra Italia' : la nuova lista per le Europee che nasce come alternativa al Governo gialloverde : Non sparirà il simbolo di Forza Italia che milioni di elettori hanno votato e continuano a votare, ma ci sarà probabilmente, stiamo valutando e vedremo cosa si deciderà con Berlusconi, come dare un ...

Governo al lavoro sulla manovra Bce : timori su Italia sono aumentati : L'obiettivo è arrivare ad un compromesso con Bruxelles ed evitare la procedura d' infrazione. Intanto la Lega ridefinisce i paletti: 'Quota 100 - ha detto il ministro dell'intern Salvini - entrerà in ...

Verso il Governo Salvini senza grillini : in appoggio Sogno Italia : Non ha dubbi Libero Quotidiano. Sogno Italia conta trenta parlamentari grillini filo Salviniani. Da tempo ne parla Silvio Berlusconi. Ora