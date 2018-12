ansamed.info

: RT @ANSA_med: ++ Israele: operazione esercito contro tunnel Hezbollah ++. In corso 'Scudo del Nord' al confine con il Libano | #ANSA https:… - Mitramacco : RT @ANSA_med: ++ Israele: operazione esercito contro tunnel Hezbollah ++. In corso 'Scudo del Nord' al confine con il Libano | #ANSA https:… - ANSA_med : ++ Israele: operazione esercito contro tunnel Hezbollah ++. In corso 'Scudo del Nord' al confine con il Libano |… - Jamiesanssuchan : RT @earth_riot: #Monsanto e le guerre chimiche: dal #Vietnam a #Gaza 27/12/2008: l'operazione #PiomboFuso condotta da #Israele con uso di b… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) ANSAmed, - TEL AVIV, 4 DIC - L'israeliano ha in corso l''Scudo del Nord' per distruggeredi attacco degliche dal Libano si addentrano oltre il confine in ...