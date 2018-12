tuttosport

: Israele: no a violenza su donne,sciopero - ansa_it : Israele: no a violenza su donne,sciopero - questiongen : Violenza inaccettabile è quella di Israele contro la Palestina -

(Di martedì 4 dicembre 2018) ANSAmed, - TEL AVIV, 4 DIC - E' in corso in tuttalonazionale contro lasulle. Migliaia di manifestanti, siasia uomini, stanno dimostrando per chiedere al ...