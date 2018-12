Israele | la guerra dei tunnel apre la campagna elettorale di Bibi

Israele - dalla tregua di Gaza alla guerra alla Knesset : i falchi abbandonano Netanyahu : tregua a Gaza, guerra alla Knesset. È la sintesi del terremoto politico che ha investito Israele a seguito delle dimissioni di uno dei falchi del governo delle destre dello Stato ebraico, Avigdor Lieberman, da ministro della Difesa. "La tregua con Hamas è un cedimento ai terroristi": così il leader di Ysrael Beitenu (6 seggi ) ha motivato la rottura in polemica con il premier e ex sodale di una vita: Benjamin Netanyahu. In ...

Israele - le colombe rivalutano Netanyahu : "Ha evitato una nuova guerra a Gaza" : Se c'è una persona in Israele che mai e poi mai è stato tacciabile di simpatie verso destra, questa persona risponde al nome di Gideon Levy. Se c'è un giornalista, uno scrittore, che ha sempre, con coraggio e ferrea determinazione, denunciato i guasti prodotti, anche in termini di decadenza morale, dall'occupazione di Israele dei Territori palestinesi, la persona in questione è sempre Gideon Levy. Per questo le sue ...

Israele - Lieberman dichiara guerra a Netanyahu : dove volano i falchi : Ora è guerra aperta. Non solo a Gaza, ma a Gerusalemme. Una guerra destinata a terremotare lo scenario politico d'Israele, a portare a pressoché certe elezioni anticipate in uno scontro a destra nel quale non si faranno prigionieri. La posta in gioco è la fine dell'era Netanyahu" e l'affermarsi di un fronte ancor più oltranzista che intende sfidare "Bibi" sul piano su cui l'attuale primo ministro si è rivelato ...

GUERRA IN SIRIA/ Forse c'è una pace che mette d'accordo Israele - Putin e Trump : La GUERRA in SIRIA finirà quando gli Usa vedranno realizzata una soluzione gradita a Israele. Ora si parla di un piano che potrebbe permetterlo. Riguarda le alture del Golan.

Aria di guerra a Gaza. Israele lancia un raid aereo e chiude i valichi della Striscia : Il ministro israeliano della Difesa, Avigdor Lieberman, ha ordinato la chiusura di due punti di passaggio tra Israele e la Striscia di Gaza in seguito al lancio di razzi contro la città di Be'er Sheva, nel sud del Paese. Lieberman ha imposto la chiusura del valico di Erez, per le persone, e di Kerem Shalom, per le merci, oltre alla riduzione della zona di pesca autorizzata al largo della Striscia da 6 a 3 metri.A Gaza l'Aria è ...

Tregua illusoria. Israele si mobilita - Gaza si prepara alla quarta guerra : La Tregua? Una illusione. Il capo militare di Hamas trasformatosi in "colomba"? Una mossa legata alla resa dei conti interna al campo palestinese. La realtà è un'altra. Opposta. Gaza si prepara alla quarta guerra. A Gerusalemme non è più in discussione il "se" ma il "quando" e con quale profondità. "Siamo pronti allo scontro", dichiara il primo ministro Benjamin Netanyahu. "Siamo al massimo livello di ...

Israele - l’amore al tempo della guerra : attore ebreo e giornalista araba si sposano. E la destra insorge : Un attore e musicista rock lui, una giornalista impegnata lei e un matrimonio segreto. L’amore al tempo della guerra in terra di Israele diventa un affare di Stato. O almeno era quello che speravano Tsachi Halevi, ebreo israeliano, e Lucy Aharish, araba israeliana. Due cuori e due confessioni religiose che non solo non sono passate inosservate, ma hanno già scatenato le prime reazioni politiche. Una è quella del ministro dell’interno, il ...