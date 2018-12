Isco-Real Madrid | comincia il braccio di ferro

La Juve si prepara al colpaccio : pronti 90 milioni per avere Isco dal Real : I sogni di mercato delle big sono all'insegna dei grandi ritorni. Se com'è noto il Milan si rafforzerà con ogni probabilità con Zlatan Ibrahimovic già nell'imminente finestra di gennaio, la Juventus ...

Solari-Isco - nessun caso al Real secondo Marca : lo spagnolo non è in forma : Un caso che caso non è. E' questo in sintesi quanto scrive Marca in merito alla situazione attuale tra Isco e il Real Madrid . Il talento spagnolo, escluso un po' a sorpresa dal match di Champions ...

I geniali puzzle di Tim Klein unIscono soggetti differenti in modo follemente surreale : Klein adora cimentarsi in questa particolare forma d'arte utilizzando puzzle vintage, realizzati cioè con vere fotografie e soggetti di un mondo reale , anche se ormai sempre più lontano, e non con ...

Real - resta il gelo tra Solari e Isco : 'Ho 24 giocatori - tutti importanti' : MADRID - 'Credo si tratti di un tema che non interessa, come ho già detto si tratta di decisioni tecniche' . Santiago Solari taglia corto sul tema Isco . L'esclusione del giocatore nella partita con ...

Calciomercato Real Madrid - è lotta a due per Isco : Le esclusioni di Isco rappresentano uno dei temi che più fa discutere in casa Real Madrid. Il quotidiano spagnolo As, sottolineando i 71′ messi a referto in sei presenze dal momento dell’arrivo di Solari sulla panchina dei Blancos, ha evidenziato come il trequartista possa presto cambiare aria. Sono principalmente due le pretendenti al cartellino dell’ex Malaga: Manchester City e Juventus, che in estate potrebbero ...

Calciomercato Juventus - Isco avrebbe rotto con il Real : può arrivare a gennaio (RUMORS) : La Juventus potrebbe mettere a segno un importante colpo di mercato a centrocampo nella prossima sessione invernale. Nei giorni scorsi si è parlato di Paul Pogba del Manchester United e di Ruben Neves del Wolverhampton, ma dalla Spagna sono arrivate importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Isco, forte centrocampista spagnolo che milita nelle fila del Real Madrid. Isco è stato ...

Real Madrid - rottura Isco-Solari : Juve - Inter e Milan sfidano le big della Premier : L'esclusione di Isco, a sorpresa, dalla lista dei convocati di Roma-Real Madrid, continua ad animare il dibattito in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni, il talento iberico, che ieri all'Olimpico ...

Real Madrid - scoppia il caso Isco : Inter e Juve alla finestra : In casa Real Madrid si è aperto un caso Isco . Il centrocampista spagnolo, uno dei punti fermi di Zidane e Lopetegui , con Solari sta giocando pochissimo ed è stato spedito in tribuna anche in ...

Real Madrid - Isco ancora ai margini : club di Serie A sul trequartista spagnolo : Dall’inizio dell’era Solari, dalle parti di Valdebebas c’è qualcuno che è tutt’altro che contento, nonostante i segnali di crescita del Real: trattasi di Isco, che da titolare inamovibile è passato a semplice alternativa, forse anche qualcosa in meno. Ieri lo spagnolo ha saputo è finito addirittura in tribuna, cosa che all’arrivo all’Olimpico lo ha turbato profondamente al punto di scendere dal pullman ...

Il “gordo” Isco in rotta col Real Madrid : Solari lo lascia a casa ed infiamma il mercato : Isco potrebbe lasciare il Real Madrid, il rapporto col nuovo allenatore dei blancos Scolari non decolla: fuori squadra per la trasferta contro la Roma Un calciatore come Isco farebbe gola a molti top club europei. Il centrocampista spagnolo sembra non avere un grande feeling con il neo tecnico del Real Madrid, Scolari lo ha infatti lasciato a casa per la trasferta contro la Roma e le voci attorno al calciatore si stanno moltiplicando. In ...

Real Madrid - Isco è un caso : Solari lo esclude - in tribuna contro la Roma : Isco, il mondo è alla rovescia. Dopo essere stato protagonista e uno dei punti fermi di Zidane e Lopetegui, il talento spagnolo sta vivendo il suo personale incubo. Dall'arrivo di Santiago Solari sulla ...

Roma-Real Madrid - Champions League 2018-2019 : Bale e Vazquez punIscono gli errori di una brutta Roma : Roma e Real Madrid sono scese in campo in questo quinto turno del Girone G della Champions League 2018-2019 con la consapevolezza che il CSKA Mosca era uscito sconfitto dal match contro il Viktoria Plzen, per cui la qualificazione agli ottavi era già conquistata. Le due contendenti erano concentrate sul passaggio del turno in prima posizione ma, a quanto pare, solo gli spagnoli ci hanno creduto fino alla fine. La Roma, infatti, disputa una ...

Highlights Roma-Real Madrid 0-2 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Under sbaglia - Bale e Lucas Vazquez punIscono : La Roma è stata sconfitta dal Real Madrid per 2-0 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I giallorossi si sono dovuti inchinare ai Campioni d’Europa all’Olimpico ma si sono comunque qualificati agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Under ha sbagliato un gol clamoroso allo scadere del primo tempo e così nella ripresa Bale e Lucas Vazquez hanno punito di padroni di casa. Di seguito il ...

L'emozionante campagna di Real Time contro la violenza sulle donne : 'Se colpIscono una - colpIscono tutte' : Per il 25 novembre Real Time , il canale del gruppo Discovery Italia, trasmette al posto di promo e spot, testimonianze di donne vitTime di violenza nell'ambito del progetto di responsabilità sociale ...