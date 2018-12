Isco alla Juventus | il Real fa muro e vuole 700 milioni

Milano - trentenne violentata in dIscoteca - fermato un egiziano : 'Riconosciuto dalla vittima' : E' stato fermato il presunto stupratore che ieri ha violentato una trentenne marocchina a Sesto S.Giovanni nel Milanese. Si tratta di un cittadino egiziano di 35 anni, Y.D.M.A., con precedenti per ...

Bologna - studentessa 25enne denuncia : ‘Stuprata all’uscita dalla dIscoteca’ : Un venerdì notte da passare allegramente con le amiche in discoteca si è trasformato in un incubo per una studentessa universitaria di Bologna. La 25enne ha, infatti, raccontato di essere stata aggredita e stuprata da un uomo all’uscita del locale. L’individuo, inizialmente presentatosi in modo amichevole, si sarebbe offerto di accompagnare la vittima lungo il tragitto a piedi per casa. Ma, ad un certo punto, avrebbe cambiato atteggiamento ...

FIsco - ultima chiamata per aderire alla "rottamazione-bis" : ultima chiamata per aderire alla "rottamazione-bis" delle cartelle esattoriali. Chi ha già aderito alla Definizione agevolata ma non è riuscito a saldare le rate scadute a luglio, settembre e ottobre ,...

Dl fIsco - via libera del Senato : in allarme il Terzo settore per un emendamento sulle detrazioni delle donazioni : Garanzie che però non hanno tranquillizzato il mondo degli enti non commerciali. Terzo settore, fondi inutilizzati a Btp - Obbligo per le banche di "girare" le somme non spese a fini sociali raccolte ...

Dl fIsco - via libera del Senato con 147 sì : testo torna alla Camera : Via libera del Senato al decreto fiscale collegato alla Manovra. I sì sono stati 147, 104 i no e 6 gli astenuti. Il testo torna ora in seconda lettura alla Camera. Tra le principali novità in arrivo, ...

Dl FIsco - via libera del Senato : va alla Camera. Sulla fattura elettronica sanzioni soft fino a settembre 2019 : Nessuna sanzione fino al 30 settembre 2019 per chi non utilizza la fattura elettronica, se si tratta di contribuenti che versano l’Iva ogni mese. La moratoria è una delle ultime novità entrate nel decreto fiscale durante il passaggio nell’Aula del Senato, che mercoledì ha dato il via libera al testo con 147 sì, 104 no e 6 astenuti. Ora il decreto, che ha imbarcato norme su materie che con il Fisco non c’entrano nulla, va alla ...

Real Madrid - scoppia il caso Isco : Inter e Juve alla finestra : In casa Real Madrid si è aperto un caso Isco . Il centrocampista spagnolo, uno dei punti fermi di Zidane e Lopetegui , con Solari sta giocando pochissimo ed è stato spedito in tribuna anche in ...

Difende la barista : lo prendono a calci e pugni e lo ferIscono alla schiena : Sono entrati in un bar di via Stradella, nella serata di domenica 25 novembre 2018, chiedendo alla barista di servirgli degli alcolici. Ma di tutta risposta hanno ricevuto un 'no' per tre semplici ...

Le aziende familiari alla rIscossa : contano di più di 10 anni fa : In Europa, rappresentano la spina dorsale dell'economia europea, il 60% del valore aggiunto e il 70% dell'occupazione. Si adattano più facilmente ai cambiamenti del mercato. Hanno maggiore creatività ...

Pace fiscale : dai maxIsconti alla rottamazione-ter - ecco come cambia il condono : La commissione Finanze del Senato ha modificato il testo sul decreto fiscale che oggi verrà votato in Aula al Senato. Approvato il maxisconto sulle liti con l'Agenzia delle entrate e confermata la rottamazione-ter per i piccoli ritardi, così come è passata la sanatoria degli errori formali, ma senza la violazione per il quadro RW. Al momento, però, ha rifiutato il "saldo e stralcio" delle cartelle e la dichiarazione integrativa speciale.Continua ...

Belli - giovani e seguiti sui social : dal minore di Barbara D’Urso al gemello di Lorella Cuccarini - ecco chi sono i “figli di” alla rIscossa : Il figlio di Lorella Cuccarini – Si chiama Giorgio Capitta, ha 18 anni e fa il deejay con lo pseudonimo “Juraj”. Ha una sorella gemella, Chiara, ed è nato dall’amore tra Lorella Cuccarini e il produttore discografico Silvio Testi, convolati a nozze nel 1991. Il ragazzo è salito alla ribalta con la sua partecipazione allo scherzo organizzato da “Scherzi a parte” alla madre. Visualizza questo ...

La rIscossa degli “over” - dalle vincitrici di Pechino Express alla Lollobrigida su Instagram che apre un profilo e poi si cancella (“Lollo - torna!) : La rivincita degli over, la riscossa degli “anta”, l’esaltazione della generazione 6.0. Una rivincita, per esempio, se l’è presa anche Isabella Rossellini che a 43 anni fu licenziata dalla casa di cosmetici Lancome. “Troppo vecchia”, le avevano detto, così ventidue anni dopo è ritornata a vestire i panni di testimonial. Non che vada diversamente nel mondo del gossip. Oggi una copertina dedicata ad Albano e ...

FIsco - NUOVA TASSA UNICA SULLA CASA/ Imu e Tasi - emendamento alla manovra : 'rischio stangata' - IlSussidiario.net : manovra, proposta della Lega: TASSA UNICA SULLA CASA. Ultime notizie Imu e Tasi, replica Confedilizia: 'Riforma nasconde aumento'

SMS alla rIscossa - per le aziende europee sono più efficaci delle chat : A volte ritornano, potremmo dire. Non ci riferiamo ai racconti di Stephen King, o ai vestiti alla moda, ma agli SMS. I vecchi messaggi di testo, ormai soppiantati dalle chat di WhatsApp, Messenger e simili per la stragrande maggioranza degli utenti. Non per le aziende però. Per fare business l’SMS si sta riaffermando come il mezzo di comunicazione più efficacie, l’unico che permette di raggiungere il 100% dei potenziali clienti. Il ...