Ipab : assessore Lanzarin - in Veneto presto la riforma (2) : (AdnKronos) - “Inoltre -ha aggiunto l’assessore- con l’approvazione del riparto 2018 del fondo regionale per la non autosufficienza, sono stati recuperati 13 milioni in più per le strutture residenziali degli anziani e dei disabili, aumentando le impegnative di residenzialità nei territori che stori