Investitori più cauti, il sentiment è peggiorato a novembre

finanza-infograficando

: Il ‘governo del cambiamento’, in effetti, qualcosa ha cambiato: dal segno più al segno meno, Pil in calo, disoccupa… - AnnalisaChirico : Il ‘governo del cambiamento’, in effetti, qualcosa ha cambiato: dal segno più al segno meno, Pil in calo, disoccupa… - davidealgebris : Il governo del MENO creerá piu poveri di qualsiasi governo perché stramaggioranza investitori non finanzia chi fa… - riotta : Se la sfiducia di investitori e risparmatori sui titoli italiani continua a crescere, pagheremo 9 miliardi in più d… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il mondo degliha perso un po' di fiducia, stando ai risultati dell'analisi di State Street Global Exchange. L'indice che descrive l'andamento di questo fenomeno è sceso infatti adi 1,7 punti. Pesa soprattutto la componente Nord America, dove è sceso da 81,6 a 79,2 punti. In Europa è salito di 0,4 punti ma comunque il trend è calante, in Asia addirittura la crescita è stata di 2,6 punti. IldegliIl panorama è quindi abbastanza variegato. Ad eccezione degliasiatici il. Il motivo è da ricercare in un contesto caratterizzato dalle turbolenze di mercato. Di conseguenza glistanno fortemente modificando la propria esposizione agli asset di rischio. Chi ha visto le previsioni cambio dollaro franco svizzero, avrà notato che molti analisti ritengono che la valuta elvetica, ritenuta da sempre porto ...