Inter | Wanda Nara lancia l’allarme su Icardi | “Per vincere un premio dovrà cambiare

Modric all’Inter? Wanda Nara risponde così a Tiki Taka : E’ in corso una nuova puntata di Tiki Taka, un appuntamento sempre molto seguito e scoppiettante. E’ andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il botto e con il successo del Napoli sul campo dell’Atalanta, la squadra di Ancelotti torna a -8 dalla Juventus. A Tiki Taka si commenta la giornata, presente come al solito la moglie dell’attaccante Mauro Icardi, Wanda Nara. Si ...

Icardi regala Rolex ai giocatori dell’Inter : la reazione di Wanda Nara : Mauro Icardi e i suoi pazzi regali ai compagni dell’Inter Mauro Icardi, noto attaccante dell’Inter, nelle ultime ore ha fatto parlare molto di sé. Questa volta a sconvolgere il web non sono state le sue perle in campo ma, l’argentino ha sorpreso tutti per via dei suoi pazzi regali ai compagni di squadra. Sul suo […] L'articolo Icardi regala Rolex ai giocatori dell’Inter: la reazione di Wanda Nara proviene da Gossip ...

Inter - Icardi regala Rolex ai compagni di squadra e Wanda ci resta male : Fare gruppo prima della partita più importante della stagione, gesto da vero capitano di Mauro Icardi che ha regalato un Rolex ad ogni compagno di squadra per ringraziarli del titolo di capocannoniere ...

Rolex per tutti in casa Inter - Icardi si traveste da… Babbo Natale : Wanda Nara lo bacchetta sui social [FOTO] : L’attaccante dell’Inter ha regalato 23 Rolex ai suoi compagni di squadra, suscitando la reazione della moglie sui social Ben 23 Rolex, uno per ogni compagno di squadra. Per non contare poi quelli donati agli ex colleghi, andati via dall’Inter al termine della scorsa stagione. Mauro Icardi si è trasformato in Babbo Natale, ringraziando così tutti i componenti della rosa nerazzurra per avergli permesso di vincere il titolo ...

Wanda Nara protagonista a San Siro - rossetto rosso fuoco e sexy top bianco per Inter-Frosinone [GALLERY] : Wanda Nara non si perde una partita dell’Inter: la moglie di Icardi anche contro il Frosinone era a San Siro, nonostante la non titolarità del marito Wanda Nara con rossetto rosso fuoco e top bianco ha presieduto ieri all’incontro tra Inter e Frosinone. La bellissima Wags a San Siro, sugli spalti dell’impianto sportivo, ha attirato le attenzioni del pubblico presente grazie a fascino e sensualità. Nonostante il marito ...

Wanda e Agustina - le wags che imbarazzano l'Inter : Per dovere di cronaca, è opportuno sottolineare che all'Inter, intesa come vertici societari, non è che questa esposizione di corpi da parte delle compagne dei giocatori faccia impazzire. Nei grandi ...

Wanda e Augustina - le wags che imbarazzano l'Inter : Per dovere di cronaca, è opportuno sottolineare che all'Inter, intesa come vertici societari, non è che questa esposizione di corpi da parte delle compagne dei giocatori faccia impazzire. Nei grandi ...

Sorella Icardi - l’appello all’attaccante dell’Inter ed alla moglie Wanda Nara : La Sorella di Icardi ha partecipato alla trasmissione Pomeriggio 5, ecco le dichiarazioni e l’appello all’attaccante e Wanda Nara. “Sto imparando l’italiano da poco. Io non ho mai parlato di loro in maniera cattiva, per me mio fratello è parte della mia vita anche se non ci vediamo come mi piacerebbe. Veramente non so cosa succede, se ce l’hanno proprio con me piuttosto che con la mia famiglia. E’ una cosa delicata. Non ...

Wanda Nara a Tiki Taka - la sexy scollatura della moglie di Icardi distrae dai suoi commenti sul ko dell’Inter [GALLERY] : Wanda Nara si presenta con una mise sexy a Tiki Taka: la moglie di Icardi interagisce con gli altri ospiti in studio e commenta la sconfitta dell’Inter contro l’Atalanta Stivali sopra il ginocchio e scollatura peccaminosa. Così Wanda Nara si è presentata a Tiki Taka ieri sera a conclusione della dodicesima giornata di Serie A. La moglie di Icardi indossando un top scollato, una giacca della sua collezione e una minigonna Chanel ...

Wanda Nara si fa notare a San Siro : l’Inter stravince e la moglie di Icardi sfoggia un look colorato [GALLERY] : Wanda Nara a San Siro per la partita tra Inter e Genoa si fa notare per il suo outfit colorato: ecco il look scelto dalla moglie di Icardi per il match di Serie A Wanda Nara non adora passare inosservata. Dopo i completini nerazzurri indossati per recarsi a San Siro (VEDI QUI), la moglie di Icardi ha deciso di indossare un più colorato look allo stadio in cui ha abbinato una borsa fucsia ad un maglione rosso. La bellissima dolce metà di ...

Wanda Nara a ‘Tiki Taka’ - la moglie di Icardi segue Lazio-Inter insieme al ‘rivale’ Mughini [VIDEO] : Wanda Nara a ‘Tiki Taka’ sempre più bella, la moglie di Mauro Icardi segue Lazio-Inter accanto allo juventino Giampiero Mughini Wanda Nara prima di fare il suo ingresso a “Tiki Taka” si mostra sui social negli studi del programma calcistico insieme ai suoi colleghi di trasmissione. La moglie di Mauro Icardi e gli altri guardano la partita tra Lazio ed Inter e commentano le prestazioni dei nerazzurri e dei ...

Mauro Icardi - marito di Wanda Nara/ "Resto all'Inter 3 anni e vorrei il sesto figlio ma..." : Mauro Icardi resterà ancora per tre anni all'Inter: a rivelare il futuro del campione è la moglie nonchè sua agente Wanda Nara durante un'intervista Verissimo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:48:00 GMT)

Wanda Nara a Verissimo : 'Mauro oggi è il miglior numero 9 del mondo e resta all'Inter' : Passato, presente e futuro. Wanda Nara si confessa a Verissimo [VIDEO], nel salotto di Silvia Toffanin e parla a ruota libera della sua vita. I cinque figli, il suo bene più prezioso, l'ex marito ed il rapporto ricucito nonostante questioni giudiziarie ancora aperte e, ovviamente, l'attuale consorte, Mauro Icardi sul cui futuro, almeno quello prossimo, ha voluto rassicurare i tifosi interisti. Ai microfoni del programma Mediaset racconta anche ...

Wanda Nara a Verissimo : 'Mauro oggi è il miglior numero 9 del mondo e resta all'Inter' : Passato, presente e futuro. Wanda Nara si confessa a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin e parla a ruota libera della sua vita. I cinque figli, il suo bene più prezioso, l'ex marito ed il rapporto ricucito nonostante questioni giudiziarie ancora aperte e, ovviamente, l'attuale consorte, Mauro Icardi sul cui futuro, almeno quello prossimo, ha voluto rassicurare i tifosi interisti. Ai microfoni del programma Mediaset racconta anche un trauma ...