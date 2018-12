Inter | si va verso nuovo pienone per Psv | aperto il terzo anello a San Siro

Juventus - è partito il countdown verso il match con l’Inter : lavoro a parte per Alex Sandro e Khedira : Il club bianconero ha iniziato gli allenamenti verso l’anticipo dello Stadium, hanno lavorato a parte Alex Sandro, Khedira e Emre Can La Juventus ha iniziato ufficialmente l’avvicinamento al big match di venerdì sera all’Allianz Stadium contro l’Inter, allenandosi questo pomeriggio alla Continassa. I bianconeri hanno svolto una seduta iniziata con attivazione in palestra, per proseguire poi in campo, con lavoro ...

Giornata Internazionale delle persone con disabilità : parte "Abili sotto-rete" per favorire l'inclusione attraverso lo sport : L'attività di inclusione nello sport sarà integrata parallelamente da eventi/incontri di sensibilizzazione e informazione forniti da esperti, finalizzati alla promozione di una diversa cultura della ...

Autostrade - Castellucci verso dimissioni L’ad Interrogato deposita una memoria : La decisione dovrebbe essere presa entro l’anno. Castellucci è indagato nell’ambito dell’indagine sul crollo del ponte.

Inter verso la cessione di Gabigol a gennaio : In casa Inter ci si prepara al tour de force da affrontare in queste settimane, con i nerazzurri che saranno impegnati sempre in trasferta contro il Tottenham, in Champions League, e contro Roma e Juventus in campionato. A dicembre, però, la società riabbraccerà anche uno dei primi acquisti della gestione Suning: Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è stato acquistato nell'estate del 2016 dal Santos per quasi trenta ...

Spalletti racconta la sua Inter : “vietato porci limiti. Modric? Sarebbe la scorciatoia verso il successo” : Luciano Spalletti è pronto a ripartire con la sua Inter dopo la caduta contro l’Atalanta, la pausa per le Nazionali sarà servita a ricaricare le batterie? Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha preso un po’ d’aria durante la sosta per le Nazionali ed ora è pronto a ripartire con la sua squadra tentando di confermare quanto di buono fatto nella prima parte del campionato. Spalletti è stato Intervistato oggi dal ...

Marotta verso l’Inter - blitz in Cina per incontro con Suning : L'arrivo di Giuseppe Marotta all'Inter è sempre più vicino. L'ex dirigente della Juventus si trova infatti in Cina, dove incontrerà i vertici di Suning. L'articolo Marotta verso l’Inter, blitz in Cina per incontro con Suning è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La navicella Cygnus in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale : La navicella Cygnus, in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata lanciata con successo per mezzo di un razzo Antares dalla base NASA di Wallops Island, in Virginia, alla sua decima missione operativa. Il veicolo Cygnus è costituito da due sezioni principali: il modulo di servizio della Northrop Grumman (precedentemente Orbital ATK) e il modulo cargo pressurizzato (PCM), sviluppato e realizzato da Thales Alenia Space, joint ...

«Crescere Neofascisti» : Sky in «Viaggio all'Interno dell'universo Lealtà Azione» - : Un racconto "da dentro" del mondo variegato e in cambiamento dell'estrema destra, nel momento storico complesso in cui stiamo vivendo, dove la crisi economica non sembra terminare e le diseguaglianze ...

Cellino avvisa Inter e Juve per Tonali : 'È diverso da Pirlo - non faccio cifre' : Massimo Cellino , presidente del Brescia, avvisa Inter e Juventus: Sandro Tonali non ha prezzo al momento. Così ha parlato l'ex patron del Cagliari alla Gazzetta dello Sport : 'Quanto vale Tonali? Non faccio cifre, sto cercando di proteggere un vero talento. Papà? No, diciamo che sono lo zio. Ha una famiglia solida, tipica lombarda. Ha promesso a me e alla mamma che ...

Verso i 60mila per Inter-Frosinone : ANSA, - MILANO, 16 NOV - Il pesante ko contro l'Atalanta non ha frenato l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter. Anzi, per la gara di domenica 24 novembre contro il Frosinone è previsto un nuovo pienone a ...

Carige - 320 milioni dal Fondo Interbancario. Malacalza verso il no : Appare tutt’altro che scontata la partecipazione di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento di Carige col 27,5%, alla sottoscrizione del bond At1 compreso tra i 300 e i 400 milioni di euro che la banca genovese intende emettere, in attesa di un nuovo aumento di capitale da circa 400 milioni che potrebbe essere avviato entro marzo 2019...

Intervista – Erri De Luca : «L’Italia attraversa un passaggio più clinico che politico - le paure del diverso sono disturbi del comportamento» : Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua, Erri De Luca è uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo ...