Inter | la promessa di Icardi | Ora voglio vincere qualcosa di importante qui

Intervista ad HRVY : la giovane promessa di I Wish You Were Here si racconta : dai The Vamps al sogno di Ariana Grande : HRVY, pseudonimo di Harvey Leigh Cantwell, è un giovane artista del Kent di diciannove anni che lavora nel mondo della musica e anche della TV. Cantante e conduttore televisivo, con esperienza anche come attore, ha raggiunto più di 8 milioni di follower sui social. Nel 2013 è stato pubblicato il suo primo singolo, e nel 2017 ha pubblicato i suoi due primi EP: Holiday e Talk to Ya. Nel 2018 due nuovi singoli che, probabilmente, anticiperanno ...